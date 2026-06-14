NBA: New York Knicks rompió el maleficio después de 53 años

New York Knicks se consagró campeón de la NBA tras ganarle como visitante por 94 a 90 a San Antonio Spurs y sellar así la serie final por 4-1, en el quinto juego del choque decisivo en Texas. De esta manera, el elenco de la Gran Manzana obtuvo su tercer título en la historia y volvió a instalar su nombre luego de 53 años.

Finales de la NBA: San Antonio Spurs ganó el tercer partido y achicó la diferencia con New York Knicks

El quinto encuentro de la serie comenzó con San Antonio imponiendo su juego. Si bien ambas ofensivas estuvieron flojas durante el primer cuarto, los Spurs provocaron que New York fuera más errático debido a las buenas y aguerridas defensas que proporcionó el equipo local.

Víctor Wembanyama (19 puntos, 14 rebotes y seis tapones), gracias a su altura y al largo de sus brazos, fue la principal arma para la protección del aro, por lo que el equipo de Mitch Johnson se llevó los primeros 10 minutos por 23-13.

Ya para el segundo período, la cadencia de tiros encestados por parte de los Knicks aumentó: Jalen Brunson (45 puntos), con sus triples, puso al conjunto visitante a pisarle los talones al local.

San Antonio mantuvo sus doblajes en defensa al MVP de las finales del Este, que se vieron truncados ante las acrobáticas jugadas con las que este lograba convertir.

Pese al recorte de distancia en el marcador que logró New York, los Spurs se retiraron al descanso largo ganando por 42-37.

La clave de San Antonio fue el aporte que hizo su banca con las anotaciones, o sea, los puntos que convirtieron sus suplentes, que en comparación con el banquillo de los Knicks, fue muy efectiva con sus 30 unidades.

Dylan Harper (25 puntos) fue el mejor en la segunda parte del local y quien, con su profundidad en el ataque, lideró las conversiones de los Spurs, que también terminaron ganando en este período por 72-65.

Pese al gran dominio que tuvieron los de Mitch Johnson, la inexperiencia en su primer playoff con esta plantilla de jugadores -promedia 25,3 años-, les costaron las derrotas por no saber capitalizar sus ventajas obtenidas a lo largo de los juegos.

NEW YORK ARRIBA

New York Knicks, que esta vez no estaba tan lejos en el marcador, logró empatar y seguido a ello, pasar a ganar el partido con su mejor jugador como bastión.

Los últimos segundos decisivos fueron apretados, pero los comandados por Mike Brown consiguieron su cuarta victoria, esta vez por 94-90, y se adjudicaron el campeonato de la temporada 25/26 de la NBA.

El historial de las finales de la NBA dice, de manera avasallante, que cuando un equipo lidera la serie por 3-1, se consagra campeón. En los casi 80 años de la liga norteamericana, esta situación se repitió 39 veces, de las cuales en 38 ocasiones la franquicia que ganaba se consagró campeón, con New York revalidando la estadística.

La única oportunidad en la que el conjunto que perdía dio vuelta la historia en un séptimo partido fue en la temporada 2016, cuando los Cleveland Cavaliers de LeBron James levantaron el trofeo tras remontar el 3-1 y ganar 4-3 a Golden State Warriors.