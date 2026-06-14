    • 14 de junio de 2026 - 22:14

    Costa de Marfil golpeó en el final y venció 1 a 0 a Ecuador

    Cuando el empate parecía sellado, Amad Diallo apareció a los 90 minutos para darle el triunfo 1-0 a los africanos en su debut mundialista.

    Crédito: Reuters.

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    Costa de Marfil se quedó con una valiosa victoria en su estreno en el Mundial 2026 al derrotar 1 a 0 a Ecuador gracias a un gol agónico de Amad Diallo a los 90 minutos del encuentro.

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    En el BMO Stadium de Los Ángeles, ambos seleccionados protagonizaron un partido equilibrado y de pocas situaciones claras durante gran parte de la tarde. Ecuador intentó asumir el protagonismo en algunos pasajes del juego, mientras que los africanos apostaron por la velocidad y el orden táctico para mantenerse en partido.

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    Cuando todo indicaba que el encuentro terminaría sin goles, Costa de Marfil encontró la recompensa en el momento justo. A los 90 minutos apareció Amad Diallo, que aprovechó su oportunidad para vencer al arquero ecuatoriano y desatar el festejo de los marfileños.

    El tanto fue un duro golpe para el conjunto sudamericano, que había logrado sostener el resultado durante todo el partido y parecía encaminado a sumar al menos un punto en su debut mundialista.

    Costa de Marfil, en cambio, celebró una victoria tan trabajada como sufrida. El equipo africano mostró paciencia durante los 90 minutos y terminó encontrando el gol que le permitió arrancar el torneo con tres puntos fundamentales en la lucha por la clasificación.

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