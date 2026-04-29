Copa Tango de goalball: San Juan tiene dos debutantes en la selección argentina

La Copa Tango de goalball comenzó en Buenos Aires con presencia sanjuanina en lo más alto del deporte adaptado. Dos atletas locales integran las selecciones argentinas en este torneo internacional clave, marcando un hito para la provincia.

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Milagros Domínguez hará su debut en la selección femenina mayor como parte de “Las Topas” , mientras que Lautaro Fernández se suma al equipo masculino de “Los Topos” , ambos representando a Argentina en una competencia de alto nivel.

El torneo se disputa en el CeNARD desde el 29 de abril hasta el 2 de mayo y reúne a equipos de distintos países. Argentina participa con dos selecciones en cada rama , buscando afinar detalles de cara al Mundial que se realizará en China en junio.

Además de los deportistas, la delegación sanjuanina cuenta con la presencia de Valeria Tello , entrenadora y referente clave en el desarrollo del goalball en la provincia. Durante el evento, será homenajeada por su trayectoria y aporte a la disciplina.

La competencia incluye equipos de Canadá y Perú, consolidándose como uno de los eventos más importantes del continente en este deporte .

Un paso clave rumbo al Mundial

Desde la organización destacaron que la Copa Tango representa la última gran prueba antes del Mundial de Goalball en China. El objetivo es potenciar el rendimiento de los atletas y fortalecer el crecimiento del deporte en Argentina.

La participación de San Juan en este nivel refleja el desarrollo sostenido del deporte adaptado en la provincia, con atletas que ya compiten en escenarios internacionales.

Con estos logros, la provincia vuelve a posicionarse como protagonista, aportando talento y compromiso al seleccionado nacional.