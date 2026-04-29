    • 29 de abril de 2026 - 18:34

    Atlético empató con Arsenal y preocupa Julián Álvarez

    Atlético de Madrid igualó 1-1 ante Arsenal por la Champions League. Julián Álvarez marcó de penal pero salió lesionado y genera dudas.

    Partido de Champions League entre Atlético de Madrid y Arsenal con protagonismo argentino.

    Partido de Champions League entre Atlético de Madrid y Arsenal con protagonismo argentino.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Champions League dejó un duelo intenso en Madrid, donde Atlético de Madrid empató 1-1 frente a Arsenal en la ida de semifinales, con un gol de Julián Álvarez, que además encendió alarmas tras salir lesionado en el complemento.

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    El conjunto inglés abrió el marcador con un penal convertido por Viktor Gyökeres, pero el equipo dirigido por Diego Simeone reaccionó en el segundo tiempo. Julián Álvarez igualó también desde los doce pasos, devolviendo la ilusión al equipo español en un partido cargado de tensión.

    Champions League: empate con sabor a preocupación

    Más allá del resultado, la principal inquietud en el Atlético pasó por el estado físico del delantero argentino. Álvarez pidió el cambio a los 77 minutos por una molestia en el tobillo izquierdo, lo que genera incertidumbre de cara a la revancha en Londres.

    El encuentro fue parejo, con situaciones para ambos equipos y momentos de dominio alternado. Arsenal mostró solidez y aprovechó sus oportunidades, mientras que el Atlético respondió con intensidad y empuje, especialmente en la segunda mitad.

    El equipo español llegó a esta instancia tras eliminar al Barcelona, mientras que los ingleses hicieron lo propio ante Sporting de Lisboa. El ganador de esta serie enfrentará en la final al vencedor de PSG vs Bayern Múnich, en busca del título más importante de Europa.

    Una serie abierta rumbo a Londres

    Con el empate en la ida, la semifinal queda completamente abierta. Ambos equipos mantienen chances intactas, aunque el estado físico de figuras clave podría inclinar la balanza.

    El Atlético deberá esperar la evolución de Álvarez, pieza fundamental en ataque, mientras que el Arsenal buscará aprovechar su localía en la vuelta. La Champions League promete una definición apasionante.

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