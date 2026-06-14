    • 14 de junio de 2026 - 11:36

    DIARIO DE CUYO ya está en Kansas para mostrarte lo mejor del Mundial 2026

    El enviado especial Rodrigo Nacif arribó a los Estados Unidos para acompañar los pasos de la Selección Argentina de cara al gran debut y contarte cada historia desde el lugar de los hechos.

    Elisabeth, la voluntaria de la FIFA que recibió al enviado especial de DIARIO DE CUYO, Rodrigo Nacif.

    Elisabeth, la voluntaria de la FIFA que recibió al enviado especial de DIARIO DE CUYO, Rodrigo Nacif.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La cuenta regresiva llegó a su fin y la emoción de la Copa del Mundo se palpita en cada rincón. Para garantizar una cobertura exclusiva y con el rigor periodístico de siempre, DIARIO DE CUYO ya desembarcó en Kansas City, la ciudad elegida por el plantel de Lionel Scaloni para hacer base en territorio norteamericano a días del esperado debut mundialista frente a Argelia.

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    A través de nuestro enviado especial, Rodrigo Nacif, la travesía que comenzó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza se transformó en una realidad en suelo estadounidense. El compromiso con todos los sanjuaninos es absoluto: ofrecer una mirada integral de la máxima cita del fútbol que no se limitará únicamente a lo que suceda durante los 90 minutos de juego en el campo.

    En su llegada al aeropuerto, el equipo periodístico registró un breve encuentro con Elisabeth, una joven local que forma parte de la organización de FIFA y colabora en la asistencia a los pasajeros. “Estoy emocionada para ayudar”, expresó, en una jornada marcada por el movimiento de la llegada de fanáticos de todo el mundo.

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    Esta cobertura multiplataforma está diseñada para vivir el mundial "desde adentro". Además del riguroso minuto a minuto deportivo, se reflejará el color de las tribunas, la intimidad de los hinchas que viajaron desde la provincia y las historias más apasionantes que surjan en los alrededores de la concentración de la Scaloneta.

    Mantenete conectado a nuestras redes sociales y a la edición digital para no perderte ningún detalle de este viaje inolvidable. Te vamos a contar todo lo que pasa adentro y afuera de la cancha, acompañando la gran ilusión de la cuarta estrella desde el corazón mismo de la fiesta.

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