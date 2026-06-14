    • 14 de junio de 2026 - 09:24

    New York Knicks venció a San Antonio Spurs y salió campeón de la NBA tras 53 años

    La franquicia de La Gran Manzana perdía por 10 puntos en el último cuarto, pero se impuso 94-90 y cerró la serie 4-1 como visitante.

    New York Knicksremontó otro épico partido ante San Antonio Spurs y salió campeón de la NBAtras 53 años

    New York Knicks remontó otro épico partido ante San Antonio Spurs y salió campeón de la NBA tras 53 años

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    New York Knicks dio vuelta una desventaja de 10 puntos en el último cuarto para imponerse 94-90 a San Antonio Spurs en el AT&T Center y se consagró campeón por tercera vez de la NBA tras 53 años de sequía. Los dirigidos por Mike Brown ya habían protagonizado la mayor remontada de la historia en las finales cuando revirtieron 29 unidades de margen y se llevaron el cuarto juego de la serie al mejor de siete.

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    En este partido disputado en Texas, los Knicks volvieron a demostrar su superioridad en la serie y se impusieron en un duelo cerrado que se definió con un doble del MVP, Jalen Brunson, quien rompió la paridad (90-88) a 1:06 minutos del final. Los Spurs no pudieron volver a tomar la delantera en el marcador y terminaron cayendo en la serie 4-1. El base del campeón terminó el partido con 45 puntos y fue condecorado con el premio al jugador más valioso. Por su parte, Victor Wembanyama, de 22 años, culminó con 19 puntos, 14 rebotes y 5 tapones pero no pudo evitar la derrota en las primeras Finales de su meteórica carrera.

    “No tengo palabras. Esto es todo lo que soñé. No comprendo lo que estoy sintiendo. Siempre que nos descartaron buscamos una forma de hacer algo al respecto”, afirmó Brunson, de 29 años tras el partido. Por su parte, el dominicano Karl Anthony Towns, vital en el equipo neoyorquino, agregó: “Trabajas toda la vida para un momento como este. Todos saben mi historia, se lo quiero agradecer a mi madre”, recordó el pívot al referirse a su progenitora fallecida durante la pandemia del coronavirus.

    Los ganadores llegaron a esta instancia decisiva después de una gran campaña en la Temporada Regular con un balance de 53 victorias y 29 caídas. Ocuparon la tercera colocación de la Conferencia Este, por detrás de Detroit Pistons y Boston Celtics.

    En las rondas eliminatorias al mejor de siete duelos, los Knicks sacaron de competencia a Atlanta Hawks con un global de 4-2, barrieron 4-0 a Philadelphia 76ers y se impusieron por el mismo marcador a Cleveland Cavaliers en las finales de Conferencia. Su superioridad continuó en el inicio de la serie contra los Spurs con victorias ajustadas por 10 puntos o menos. Sin embargo, su rival le cortó una racha de 13 triunfos seguidos en el tercer juego.

    Vale recordar que New York Knicks logró su novena final por el anillo de campeón en la NBA, aunque solo había podido coronar en 1970 y 1973. La última vez fue el 10 de mayo de 1973 contra Los Ángeles Lakers. Desde aquella última gesta, cayó en las finales de 1994 y 1999 contra Houston Rockets y San Antonio Spurs, respectivamente. Tuvieron que pasar 19.393 días para que vuelva al cetro de la liga más importante de baloncesto del mundo.

    Su máxima figura es Jalen Brunson, capitán del equipo desde agosto de 2024. El base de 29 años y 1.88 de altura tuvo un promedio de 26 puntos, 3.3 en rebotes y 6.8 asistencias en la Temporada Regular. Una de sus frases más recientes da indicios sobre la mentalidad de un equipo decidido a hacer historia: “Nuestra mentalidad y nuestro enfoque son una posesión cada vez, una jugada cada vez, un cuarto cada vez”. Fue el mejor jugador de los Knicks este sábado con 45 puntos anotados en 41 minutos de juego.

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