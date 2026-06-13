Insólito robo en la previa: le sustrajeron 30 pares de botines a San Martín y tuvo que jugar con calzado prestado

San Martín de San Juan fue víctima de un insólito robo durante su estadía en Jujuy, en la previa del partido que debía disputar ante Gimnasia y Esgrima . Un bolso que contenía cerca de 30 pares de botines y parte de la indumentaria del plantel cayó accidentalmente de una camioneta y, cuando los integrantes de la delegación regresaron para recuperarlo, ya había sido sustraído .

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El hecho generó momentos de preocupación y desconcierto dentro del club sanjuanino. Según trascendió, el equipaje deportivo era trasladado junto al resto de los elementos del plantel cuando, por causas que se intentan establecer, uno de los bolsos cayó del vehículo sin que sus ocupantes lo advirtieran de inmediato.

Al percatarse de la situación, los responsables de la utilería volvieron sobre el recorrido para buscarlo. Sin embargo, al llegar al lugar donde había quedado el bolso descubrieron que ya no estaba. Todo indica que fue recogido por terceros que decidieron quedarse con su contenido.

La pérdida no era menor. Dentro del bolso había alrededor de 30 pares de botines pertenecientes a los futbolistas del plantel profesional, además de otros elementos de indumentaria indispensables para afrontar el encuentro.

Con el partido cada vez más cerca y sin tiempo para recuperar el material robado, San Martín encontró una solución gracias a la colaboración de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. La institución local facilitó unos 30 pares de botines para que los jugadores verdinegros pudieran equiparse y salir al campo de juego .

El gesto fue clave para evitar un problema mayor y permitió que el equipo sanjuanino pudiera cumplir con normalidad su compromiso deportivo, pese al inesperado contratiempo.

El episodio causó sorpresa tanto en la delegación visitante como en el ambiente futbolístico, ya que no existen antecedentes recientes de una situación similar. Mientras tanto, desde el entorno de San Martín intentan reconstruir lo ocurrido y recuperar el material sustraído, aunque hasta el momento no trascendieron novedades sobre el paradero del bolso.

Lo que debía ser una jornada enfocada exclusivamente en el fútbol terminó marcada por un robo tan insólito como perjudicial para el Verdinegro, que debió recurrir a la solidaridad de su rival para poder salir a jugar.