    • 13 de junio de 2026 - 22:14

    Insólito robo en la previa: le sustrajeron 30 pares de botines a San Martín y tuvo que jugar con calzado prestado

    El Verdinegro sufrió el robo de un bolso con cerca de 30 pares de botines e indumentaria durante su estadía en Jujuy. Gimnasia y Esgrima tuvo que prestarle calzado al plantel sanjuanino para que pudiera disputar el partido.

    IMAGEN CREADA CON IA.

    IMAGEN CREADA CON IA.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Martín de San Juan fue víctima de un insólito robo durante su estadía en Jujuy, en la previa del partido que debía disputar ante Gimnasia y Esgrima. Un bolso que contenía cerca de 30 pares de botines y parte de la indumentaria del plantel cayó accidentalmente de una camioneta y, cuando los integrantes de la delegación regresaron para recuperarlo, ya había sido sustraído.

    Leé además

    La banda operó en inmediaciones del Patio Alvear, y creen que tiene relación con otros hechos anteriores. Sus objetivos están en zonas coquetas de San Juan. Imagen mejorada con IA. 

    Cae la banda de "Los cordobeses" por robos con inhibidores de cierre de camionetas: operaba en inmediaciones de un conocido shopping
    robo dos cajones de fruta de una verduleria en rawson y pagara con siete meses de prision en el penal

    Robó dos cajones de fruta de una verdulería en Rawson y pagará con siete meses de prisión en el Penal

    El hecho generó momentos de preocupación y desconcierto dentro del club sanjuanino. Según trascendió, el equipaje deportivo era trasladado junto al resto de los elementos del plantel cuando, por causas que se intentan establecer, uno de los bolsos cayó del vehículo sin que sus ocupantes lo advirtieran de inmediato.

    Al percatarse de la situación, los responsables de la utilería volvieron sobre el recorrido para buscarlo. Sin embargo, al llegar al lugar donde había quedado el bolso descubrieron que ya no estaba. Todo indica que fue recogido por terceros que decidieron quedarse con su contenido.

    La pérdida no era menor. Dentro del bolso había alrededor de 30 pares de botines pertenecientes a los futbolistas del plantel profesional, además de otros elementos de indumentaria indispensables para afrontar el encuentro.

    Con el partido cada vez más cerca y sin tiempo para recuperar el material robado, San Martín encontró una solución gracias a la colaboración de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. La institución local facilitó unos 30 pares de botines para que los jugadores verdinegros pudieran equiparse y salir al campo de juego.

    El gesto fue clave para evitar un problema mayor y permitió que el equipo sanjuanino pudiera cumplir con normalidad su compromiso deportivo, pese al inesperado contratiempo.

    El episodio causó sorpresa tanto en la delegación visitante como en el ambiente futbolístico, ya que no existen antecedentes recientes de una situación similar. Mientras tanto, desde el entorno de San Martín intentan reconstruir lo ocurrido y recuperar el material sustraído, aunque hasta el momento no trascendieron novedades sobre el paradero del bolso.

    Lo que debía ser una jornada enfocada exclusivamente en el fútbol terminó marcada por un robo tan insólito como perjudicial para el Verdinegro, que debió recurrir a la solidaridad de su rival para poder salir a jugar.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Ariel Armando Cortez, el joven detenido por intento de hurto en ANSES San Juan. 

    Qué pasó con la causa por el robo de resmas de papel en ANSES San Juan

    Hugo Ramón Mercado, el detenido por el robo en una tienda de ropa femenina, en Sarmiento. 

    Sarmiento: saqueó una tienda de ropa femenina, pero no llegó lejos con el botín y terminó preso

    Ariel Armando Cortez, el joven detenido por intento de hurto en ANSES San Juan. 

    Quién es el empleado de limpieza detenido por robar una caja con resmas de papel de Anses en San Juan

    RROTA. San Martin se quedpo vacpio en Jujuy tras aarrancar ganando ante el Lobo.

    San Martín se quedó sin nada en Jujuy cuando mereció mucho más

    Por Ariel Poblete