    • 29 de julio de 2026 - 08:28

    Rosario Central y Racing no se sacaron ventajas e igualaron sin goles por la Liga Profesional

    El Canalla fue el que más buscó durante el partido, pero no logró romper el cero ante la Academia. Con el empate, Racing se mantiene en los primeros puestos del Grupo B.

    Rosario Central y Racing empataron sin goles.

    Rosario Central y Racing empataron sin goles.

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    Rosario Central y Racing igualaron 0 a 0 en un encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Liga Profesional, en un partido que tuvo pocas emociones y en el que ninguno de los dos equipos pudo aprovechar sus oportunidades para quedarse con la victoria.

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    El conjunto rosarino fue el que tomó la iniciativa durante gran parte del encuentro. Tuvo el 58% de la posesión del balón y generó 11 remates al arco, frente a los 6 de Racing, aunque la falta de eficacia impidió que pudiera reflejar esa superioridad en el marcador.

    La Academia, por su parte, apostó a un planteo más cauteloso y logró sostener el empate, sumando un punto que le permite continuar entre los equipos de arriba en el Grupo B.

    El encuentro se disputó sin mayores sobresaltos disciplinarios, ya que no hubo expulsados y el marcador permaneció inalterable de principio a fin. Con este resultado, Rosario Central quedó en el 11° puesto de la zona, mientras que Racing ocupa la segunda posición, manteniéndose en la pelea por los primeros lugares.

    En la próxima fecha, el Canalla afrontará un compromiso de alta exigencia cuando visite a River Plate el domingo 2 de agosto a las 19:15 en el estadio Monumental. Racing, en tanto, recibirá a Tigre el sábado 1 de agosto a las 20:30 en el estadio Presidente Perón.

    El empate también cortó la racha favorable que traía Rosario Central en el historial reciente frente a la Academia, ya que había ganado los dos enfrentamientos anteriores entre ambos equipos, aunque esta vez ninguno consiguió inclinar la balanza.

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