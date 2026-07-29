Franco Colapinto hizo historia en la Fórmula 1 y ya está entre los pilotos más regulares de todos los tiempos

Franco Colapinto sigue sumando motivos para destacarse en la Fórmula 1. Más allá de que no logró terminar en los puntos en el Gran Premio de Hungría, el piloto argentino alcanzó un registro que lo ubica entre los más consistentes de la historia de la categoría.

Franco Colapinto terminó 15° en el GP de Hungría de F1 en una floja carrera de Alpine: Lando Norris se quedó con la victoria

Con el 15° puesto conseguido este domingo en el Hungaroring, el bonaerense completó 28 carreras consecutivas cruzando la bandera a cuadros desde su debut con Alpine en el Gran Premio de Emilia Romaña de 2025. La estadística lo coloca en el 11° lugar histórico entre los pilotos con mayor cantidad de competencias finalizadas de manera consecutiva.

El dato, difundido por el sitio especializado Big Data F1, contempla únicamente las carreras en las que el piloto tomó la largada. Por ese motivo no se incluye el Gran Premio de Gran Bretaña de 2025, donde Colapinto no pudo iniciar la competencia por un problema mecánico en su monoplaza.

Con esta marca, Colapinto igualó el registro de Esteban Ocon, quien también acumuló 28 carreras consecutivas terminadas entre Mónaco 2025 y Hungría 2026.

Por delante del argentino aparecen figuras de distintas épocas de la Fórmula 1. El récord absoluto pertenece a Lewis Hamilton, con 62 carreras consecutivas finalizadas, seguido por Oscar Piastri (44), Max Verstappen (43), George Russell (40), Kimi Räikkönen (38), Daniel Ricciardo (34), Nick Heidfeld (33), Carlos Sainz (31) y Fernando Alonso y Charles Leclerc, ambos con 29.

La estadística, sin embargo, está influenciada por la extensión de los calendarios actuales, que cuentan con más Grandes Premios que en décadas anteriores.

Un piloto confiable para Alpine

La racha también refleja una de las principales virtudes del argentino: evitar errores y cuidar el auto durante las competencias, un aspecto muy valorado en la Fórmula 1 por el impacto deportivo y económico que tiene cada abandono.

Entre las temporadas 2025 y 2026, Colapinto completó las 28 carreras dominicales que disputó con Alpine. Además, suma 621 vueltas recorridas en la actual temporada, lo que lo ubica entre los pilotos con mayor kilometraje del campeonato, solo por detrás de Lewis Hamilton y Kimi Antonelli.

Un presente irregular, pero con reconocimiento

Pese a la consistencia, los resultados deportivos no acompañaron en las últimas carreras debido al bajo rendimiento del Alpine.

En Hungría, Colapinto largó desde la 13ª posición, ganó dos lugares en la salida, pero quedó condicionado por el tráfico. Además, fue el único piloto que completó toda la carrera sin cambiar neumáticos, una estrategia que finalmente no le permitió avanzar en el clasificador.

Aun así, el argentino continúa bien valorado por el Power Rankings oficial de la Fórmula 1, que califica el rendimiento individual de los pilotos independientemente del potencial de sus autos. En la clasificación acumulada de la temporada aparece en el 10° puesto, con un promedio de 6,1 puntos, aunque en Hungría recibió una calificación de 5 sobre 10.

Lo que viene para Franco Colapinto

Antes del receso de la Fórmula 1, el piloto argentino permanecerá en Hungría participando de los ensayos privados de Pirelli con los neumáticos que se utilizarán en la temporada 2027.

Luego disfrutará de unos días de descanso antes de retomar la preparación física y las sesiones de simulador de cara a la segunda parte del campeonato.