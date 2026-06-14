    • 14 de junio de 2026 - 13:38

    Alemania pone primera en el Mundial 2026 frente a la debutante selección de Curazao

    Tras quedar afuera en fase de grupos en dos Copas consecutivas, el elenco alemán buscará alimentar su mote de favorito al título. Su rival será una selección debutante.

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    Alemania y Curazao jugarán desde las 14.00 en el Houston Stadium, en el marco de la fecha 1 del Grupo E, por la fase de grupos del Mundial 2026. Ambos equipos buscarán comenzar con una victoria en la Copa Mundial de la FIFA.

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    El conjunto alemán, tetracampeón del mundo, buscará dejar atrás sendas eliminaciones en primera ronda en Rusia 2018 y Qatar 2022. En los amistosos previos al debut, despachó a Finlandia con un 4 a 0 en Mainz y se impuso frente al anfitrión Estados Unidos por 2 a 1 en Chicago.

    Por su parte, el elenco curazoleño disputará su primera Copa del Mundo luego de completar una campaña invicta en las eliminatorias de CONCACAF. De 25 de 26 futbolistas nacidos en Países Bajos, fue goleado por Escocia por 4 a 1 y goleó a Aruba por 4 a 0 en los partidos preparatorios para el certamen ecuménico.

    FORMACIONES

    Alemania: Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Pavlovic, Nmecha, Wirtz; Musiala, Sané y Havertz.

    Curazao: Room; Floranus, Gaari, Bazoer, Obispo, Fonville; Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Chong y Locadia.

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