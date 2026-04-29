    • 29 de abril de 2026 - 21:11

    Desafío a Río Pinto: 6.000 ciclistas, turismo a full y un fin de semana para la historia en Córdoba

    El Desafío a Río Pinto celebra su 30ª edición con cupo completo y participantes que llegan del país y el exterior. Desde el viernes, feria con 200 stands.

    Histórico. El Desafío a Río Piunto cumplirá su 30º edición este domingo en La Cumbre, Córdoba.

    Histórico. El Desafío a Río Piunto cumplirá su 30º edición este domingo en La Cumbre, Córdoba.

    Foto:

    RIO CIRCUITOS
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El mítico Desafío a Río Pinto llega a su edición aniversario con números que confirman su dimensión: más de 6.000 corredores en competencia, cupo completo y miles de personas movilizándose en toda la región. Una carrera que es leyenda y que superó todo lo planeado hase 30 años atrás.

    Leé además

    La Copa Tango reúne a selecciones internacionales con presencia destacada de San Juan.

    Copa Tango de goalball: San Juan tiene dos debutantes en la selección argentina

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Partido de Champions League entre Atlético de Madrid y Arsenal con protagonismo argentino.

    Atlético empató con Arsenal y preocupa Julián Álvarez

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La carrera se correrá este domingo 3 de mayo con epicentro en La Cumbre, Córdoba donde ya se registra ocupación hotelera plena y un movimiento turístico que se extiende a localidades vecinas. Y San Juan tendrá sus representantes que irán por los logros que alguna vez y no hace mucho consiguió Nicolás Tivani ganando la mítica prueba.

    El evento no se limita a la competencia. Desde el viernes, el predio frente al aeródromo local concentra una feria que no deja de crecer. “Hay aproximadamente 200 stands. Es una feria realmente grande, con marcas vinculadas al ciclismo y un espacio gastronómico. Mucha gente que no corre viene a disfrutarla”, explicó el intendente.

    El impacto excede lo deportivo: más de 20.000 personas circularán durante el fin de semana en la zona. “La Cumbre ya está con ocupación plena y localidades cercanas también. Es un muy buen fin de semana a nivel turístico”, sostuvo Alicio.

    DESAFIO A RIO PINTO

    El circuito principal se extiende este año a unos 85 kilómetros, con largada y llegada en el mismo punto. El trazado recorre el valle del Río Pinto, atraviesa sectores como San Marcos Sierras, el mirador, el perilago del dique El Cajón y zonas cercanas a Capilla del Monte, para luego regresar por San Esteban hacia La Cumbre.

    La exigencia es alta, tanto por la distancia como por la altimetría y los distintos tipos de terreno. Los ciclistas profesionales completan el recorrido en cerca de tres horas, mientras que el resto de los participantes lo enfrenta como un desafío personal.

    LOGISTICA DE ALTO NIVEL

    La jornada del domingo comenzará temprano. La categoría profesional masculina largará a las 8:00, seguida por el resto de las divisiones en tandas sucesivas hasta entrada la mañana. El sistema escalonado busca ordenar el flujo de corredores y garantizar condiciones de seguridad en todo el circuito.

    El operativo incluye asistencia médica, puntos de hidratación, control y despliegue logístico en distintos tramos del recorrido, además del acompañamiento del Gobierno provincial.

    Para quienes no participan como corredores, la recomendación es clara: vivir la largada y recorrer la feria. “Ver la largada del domingo a las 8 de la mañana es algo muy emocionante. A todos se les pone la piel de gallina”, describió el intendente.

    A 30 años de su primera edición, el Desafío a Río Pinto no solo mantiene su vigencia: la amplifica. Con cupos agotados, récord de inscriptos y una región completamente movilizada, la carrera vuelve a demostrar que ya no es solo un evento deportivo, sino un fenómeno que redefine cada año el pulso de las sierras cordobesas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Competitivo. El Turismo Nacional entrega carreras más que parejas en las dos categorías y se verán en el Villlicum.

    Turismo Nacional en el Villicum: Recta final para los preparativos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El jinete sanjuanino Jerónimo Giménez se alzó con la gloria en México. 

    El jinete sanjuanino Jerónimo Giménez brilló en México y se quedó con el Gran Premio CSI 2°

    Por Redacción Diario de Cuyo
    A Mendoza. La delegación de San Juan estará en la tercera fecha de la Liga Argentina de Padel en Menores.

    Liga Argentina de Pádel de Menores: es el momento para la tercera fecha

    Por Redacción Diario de Cuyo
    ¿Sin intención? El repudiable gesto del futbolista del Cruzeiro sobre el jugador xeneize.

    La repudiable conducta antideportiva de un jugador del Cruzeiro contra Adam Bareiro antes de su expulsión