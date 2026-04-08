Más cultura y espectáculos para San Juan: Mozarteum lanzó su 44° temporada

En conferencia de prensa, su presidente, Arq. Claudio Feldman, anunció los títulos para este año, que incluyen desde gala lírica hasta tango electrónico.

La programación 2026 de Mozarteum abarca 5 espectáculos centrales y también conciertos itinerantes por los departamentos.

Mozarteum San Juan inicia una nueva temporada cargada de buena música. Hace un momento, en conferencia de prensa encabezada por su presidente, Arq. Feldman, se dio a conocer el cronograma de conciertos que se desplegará desde mayo hasta noviembre, en distintos escenarios de la provincia. Y también su propuesta federal, de la mano de la Ley de Mecenazgo.

La realización de esta nueva temporada cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, así como de la Fundación Banco San Juan y el Banco San Juan, en su carácter de mecenas por segundo año consecutivo.

La agenda 2026 de Mozarteum es la siguiente: crescendo In Crescendo In Crescendo (cuarteto de guitarras) Sábado 9 de mayo – Teatro Sarmiento

Con la participación de la bailaora sanjuanina Marisol Morales