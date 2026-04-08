Más cultura y espectáculos para San Juan: Mozarteum lanzó su 44° temporada

MozarteumSan Juan inicia una nueva temporada cargada de buena música. Hace un momento, en conferencia de prensa encabezada por su presidente, Arq. Feldman, se dio a conocer el cronograma de conciertos que se desplegará desde mayo hasta noviembre, en distintos escenarios de la provincia. Y también su propuesta federal, de la mano de la Ley de Mecenazgo.
La realización de esta nueva temporada cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, así como de la Fundación Banco San Juan y el Banco San Juan, en su carácter de mecenas por segundo año consecutivo.
La agenda 2026 de Mozarteum es la siguiente:
In Crescendo (cuarteto de guitarras)
Sábado 9 de mayo – Teatro Sarmiento
Con la participación de la bailaora sanjuanina Marisol Morales
Gala lírica
Jueves 23 de julio – Teatro del Bicentenario
Selección de arias y dúos de ópera
Camerata Docta (concierto de cámara)
Sábado 8 de agosto – Teatro del Bicentenario
Tanghetto (tango electrónico)
Martes 15 de septiembre – Teatro Sarmiento
The Beatles
Sábado 28 de noviembre – Teatro Sarmiento
Versión sinfónico – coral
Ley de Mecenazgo y una cruzada federal
En paralelo, Mozarteum Argentino San Juan desplegará su proyecto “Notas que unen”, un ciclo de conciertos itinerantes, seleccionado por el Consejo de Mecenazgo Cultural en la convocatoria 2025 del Régimen de Promoción Cultural (Ley 2197-F). A través del mismo, llevará conciertos con artistas locales a distintos departamentos de la provincia, con entrada libre y gratuita. La programación es la siguiente: