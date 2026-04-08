    • 8 de abril de 2026 - 12:41

    Más cultura y espectáculos para San Juan: Mozarteum lanzó su 44° temporada

    En conferencia de prensa, su presidente, Arq. Claudio Feldman, anunció los títulos para este año, que incluyen desde gala lírica hasta tango electrónico.

    La programación 2026 de Mozarteum abarca 5 espectáculos centrales y también conciertos itinerantes por los departamentos.&nbsp;

    La programación 2026 de Mozarteum abarca 5 espectáculos centrales y también conciertos itinerantes por los departamentos. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Mozarteum San Juan inicia una nueva temporada cargada de buena música. Hace un momento, en conferencia de prensa encabezada por su presidente, Arq. Feldman, se dio a conocer el cronograma de conciertos que se desplegará desde mayo hasta noviembre, en distintos escenarios de la provincia. Y también su propuesta federal, de la mano de la Ley de Mecenazgo.

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    La realización de esta nueva temporada cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, así como de la Fundación Banco San Juan y el Banco San Juan, en su carácter de mecenas por segundo año consecutivo.

    La agenda 2026 de Mozarteum es la siguiente:

    crescendo
    In Crescendo

    In Crescendo

    In Crescendo (cuarteto de guitarras)

    Sábado 9 de mayo – Teatro Sarmiento

    Con la participación de la bailaora sanjuanina Marisol Morales

    gala
    Imagen ilustrativa

    Imagen ilustrativa

    Gala lírica

    Jueves 23 de julio – Teatro del Bicentenario

    Selección de arias y dúos de ópera

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    Camerata Docta

    Camerata Docta

    Camerata Docta (concierto de cámara)

    Sábado 8 de agosto – Teatro del Bicentenario

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    Tanghetto

    Tanghetto

    Tanghetto (tango electrónico)

    Martes 15 de septiembre – Teatro Sarmiento

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    La Música de The Beatles, en un sinfónico-coral

    La Música de The Beatles, en un sinfónico-coral

    The Beatles

    Sábado 28 de noviembre – Teatro Sarmiento

    Versión sinfónico – coral

    Ley de Mecenazgo y una cruzada federal

    En paralelo, Mozarteum Argentino San Juan desplegará su proyecto “Notas que unen”, un ciclo de conciertos itinerantes, seleccionado por el Consejo de Mecenazgo Cultural en la convocatoria 2025 del Régimen de Promoción Cultural (Ley 2197-F). A través del mismo, llevará conciertos con artistas locales a distintos departamentos de la provincia, con entrada libre y gratuita. La programación es la siguiente:

    • Albardón: Camerata San Juan
    • Iglesia: Trío de Jonatan Vera
    • Sarmiento: Cuarteto de guitarras In Crescendo
    • Jáchal: Cuarteto de cuerdas Ámbar
    • Calingasta: Trío de Jazz de Elmer Meza
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