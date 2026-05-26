    • 26 de mayo de 2026 - 19:24

    Omega dice presente en la entrega de los Premios Gardel 2026: "Es lo que soñamos toda la vida"

    El vocalista de la banda sanjuanina publicó un video en las redes expresando su felicidad por estar presentes una vez más en la gala más importante de la música argentina.

    Hugo Flores estará presente representando a San Juan en la entrega de los Premios Gardel.&nbsp;

    Hugo Flores estará presente representando a San Juan en la entrega de los Premios Gardel. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este martes por la noche tendrá lugar una nueva edición de los Premios Gardel 2026 y San Juan dirá presente con Omega. Por la provincia marcarán presencia los hermanos Hugo y Alejandro Flores. Precisamente el vocalista de la banda cuartetera publicó un video en las redes manifestando su enorme felicidad en la previa de la gala.

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    "Quiero compartir esta alegría con ustedes. Me puse melancólico porque se me vienen miles de imágenes en la mente. Me acuerdo de muchas cosas que hemos tenido que pasar para estar en los premios mas importantes de la música argentina", expresó Hugo.

    La voz de Omega estará acompañado por su hermano Alejandro, mánager de la banda y no será la primera vez, Omega ya estuvo presente en las ediciones anteriores. "Se me vienen muchas imágenes a la mente, es un momento muy lindo el que vamos a vivir con el Ale, son momentos que soñamos toda la vida. Omega sigue creciendo y ustedes son parte. Hemos esperado esto toda la vida, estoy muy feliz, será una noche inolvidable", expresó el mayor de los Flores.

    La emoción de Hugo Flores

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    Cómo ver en vivo la entrega de los Premios Gardel 2026

    La gala promete una de las noches más importantes para la industria musical argentina. La ceremonia se realiza este martes 26 de mayo en el Teatro Coliseo, con transmisión en vivo a través de TNT y HBO Max.

    Desde las 20.15 habrá una cobertura especial con el preshow “Punto de Encuentro”, que mostrará la llegada de artistas, entrevistas exclusivas y el detrás de escena de la gala, que arrancará concretamente a las 21.

    Rock, pop, folklore, tango y música urbana convivirán en una ceremonia marcada por la diversidad de estilos y el crecimiento de nuevas figuras dentro de la escena local. Organizados por CAPIF, los premios distinguen a los discos, canciones y artistas más destacados del último año y funcionan como una radiografía del presente de la música argentina.

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