    • 25 de mayo de 2026 - 16:42

    Casa Natal de Sarmiento: exhibición inédita de material documental sobre la residencia del prócer sanjuanino

    El Museo inaugurará el martes 26 de mayo un ciclo expositivo con actas centenarias, en una nueva sala permanente. Además, llegarán autoridades de la Nación.

    Nueva exposición en la Casa Natal de Sarmiento. Una oportunidad para acceder de forma libre y sin costo a las raíces documentales de la casa histórica.&nbsp;

    Nueva exposición en la Casa Natal de Sarmiento. Una oportunidad para acceder de forma libre y sin costo a las raíces documentales de la casa histórica. 

    Foto:

    Por Estela Ruiz M.

    Este martes 26 de mayo debutará una exposición especial en la Casa Natal de Sarmiento: documentos históricos sobre el solar del prócer, que permanecieron guardados por más de un siglo. La propuesta marcará, además, la apertura de una nueva sala del Museo, que invita a la comunidad a redescubrir la historia de la casona.

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    Bajo el título “Los Secretos de la Casa de Sarmiento: Expedientes inéditos”, esta presentación se constituye como la primera estación de un ambicioso ciclo orientado a compartir las investigaciones sobre el patrimonio del museo. La inauguración será en la flamante Sala 10, que se incorporará de manera definitiva al recorrido, para albergar exhibiciones temporarias y nuevas propuestas.

    La exposición

    Lucía González, directora de la Casa Natal de Sarmiento, dialogó con DIARIO DE CUYO acerca de esta propuesta que promete enriquecer la mirada sobre el prócer y su hogar: “Es una gran exposición que vamos a ir mostrando en etapas”, detalló la funcionaria, quien puntualizó que la decisión de fragmentar la exhibición responde a la vastedad del archivo analizado, ya que “son todos documentos inéditos sobre la casa". "Decimos 'Secretos' porque no se había hecho anteriormente una investigación acerca del edificio, de la historia del edificio”, declaró acerca de estos documentos y expedientes que ahora estarán a la vista de los visitantes.

    Esta primera etapa estará centrada de forma exclusiva en el denominado "Libro de Auténticas", una pieza compilada a finales del siglo XIX, cuya función histórica primordial consistió en asentar de forma legal y definitiva las transferencias de las colecciones privadas de la familia hacia el ámbito público.

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    Esta exposición está basada en el

    Esta exposición está basada en el "Libro de Auténticas", documento que registra donaciones de la familia Sarmiento

    "Lo editó el primer director de Casa Natal de Sarmiento, Luis Jorge Fontana”, precisó González. Contiene las actas notariales primigenias, escrituras y registros de herencia que rigieron el traspaso del inmueble desde las manos de las descendientes directas de Domingo Faustino Sarmiento hacia el Estado nacional, asegurando que “quedara todo oficialmente sellado y oficialmente hecha la entrega”, se explayó la funcionaria.

    Por estrictas razones de conservación preventiva, el Museo exhibirá reproducciones de alta fidelidad, complementadas con la exposición controlada de un ejemplar original de la obra. “Va a haber una parte del ejemplar en original expuesto, porque al ser material en papel, tenemos que ser muy cuidadosos con la luz, la temperatura y demás”, advirtió la funcionaria.

    La cita en la Casa Natal de Sarmiento

    “Los Secretos de la Casa de Sarmiento: Expedientes inéditos”

    • Día de inauguración: martes 26 de mayo

    • Hora: 17:00 h.

    • Vigencia: disponible hasta el 6 de junio.

    • Lugar: Casa Natal de Sarmiento, Museo Nacional - Sala 10

    • Entrada: libre y gratuita

    Visita nacional y aporte al patrimonio

    Además, el mismo martes 26, a las 18:00 h, el Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento recibirá a autoridades nacionales: Alejandro Santa, director coordinador general de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y David Alazraki, director de Contabilidad y Administración de dicha institución.

    El eje central de la visita será la entrega formal al museo nacional de las versiones digitalizadas en alta resolución de dos tesoros bibliográficos fundamentales del museo: el "Primer Libro Copiador" y la emblemática revista “Sarmiento”, compuesta por 16 fascículos encuadernados de época. Este minucioso escaneo garantiza la supervivencia de los textos ante el desgaste material y democratiza su acceso para futuras investigaciones académicas.

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