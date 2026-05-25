Toy Story 5: los juguetes clásicos dan batalla en la era digital

La entrañable pandilla de Pixar volverá a las salas en junio para enfrentar la obsesión infantil por la electrónica. Migue Granados le pone voz a un personaje.

Toy Story y el reencuentro más esperado del cine animado ya tienen fecha confirmada y falta muy poco para el regreso de los tradicionales juguetes a las pantallas de todo el país, incluidas las de San Juan. En esta oportunidad, la nostalgia se mezcla con la modernidad, ya que a la entrañable pandilla también la alcanzó la tecnología y las nuevas formas de jugar de los niños de hoy.

En una entrevista reciente, el propio Tim Allen -quien ha puesto la voz a Buzz Lightyear en todas las entregas de la saga- aseguró que esta quinta película no responde a una simple decisión comercial, sino a una historia brillante y conmovedora, acorde a los tiempos que corren, que merecía ser contada en la pantalla grande.

image Lilypad es la nueva "amenaza" para la pandilla de juguetes en Toy Story 5 Desafío virtual en el cuarto de Bonnie Dirigida por el oscarizado Andrew Stanton junto a Kenna Harris, "Toy Story 5" se estrenará en los cines el próximo 17 de junio. La trama rompe los esquemas conocidos: tras siete años de ausencia, Woody, Buzz Lightyear y sus amigos descubren que su mayor rival ya no es un juguete olvidado o un recolector codicioso, sino la obsesión infantil por la electrónica.

El eje del conflicto girará fuertemente en torno a Jessie, secundada por los históricos protagonistas y el regreso de Forky. Juntos deberán medir fuerzas contra Lilypad, una tableta inteligente con forma de rana, dotada de ideas disruptivas sobre el entretenimiento de Bonnie, que obligará al grupo a buscar el equilibrio entre el mundo virtual y el real.

La producción, musicalizada nuevamente por Randy Newman, estrenará en el amplio marco de festejos por el 30º aniversario del hito cinematográfico de 1995, cuando la primera entrega revolucionó la industria como el primer largometraje animado completamente digital. Desde entonces, cada entrega marcó una época y dejó una huella imborrable en distintas generaciones de espectadores alrededor del planeta.