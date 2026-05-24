Emoción, arte y patriotismo: "Hilos de Revolución" conmovió al público en el Teatro del Bicentenario

La emoción patriótica se vivió a pleno este domingo en el Teatro del Bicentenario , donde se realizó la primera función de la Gala Patria “Hilos de Revolución”, un espectáculo artístico que conmovió al público con una puesta escénica de gran nivel, atravesada por la música, la danza y el sentimiento nacional.

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La sala se colmó de familias sanjuaninas y autoridades provinciales que participaron de una noche especial en homenaje a un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. A través de una propuesta cargada de simbolismo, la obra tomó la metáfora del tejido para representar la construcción de la patria y el legado de hombres y mujeres que lucharon por la libertad y la identidad argentina.

Dividida en una obertura y tres actos, la gala ofreció un recorrido emotivo por distintos paisajes y expresiones culturales del país. Sobre el escenario, un ballet integrado por artistas sanjuaninos desplegó cuadros de zamba, malambo y otras danzas folclóricas que despertaron aplausos y ovaciones entre los asistentes.

Detrás del impecable espectáculo hubo semanas de intenso trabajo. Los bailarines ensayaron durante varias semanas, con jornadas de al menos cuatro horas diarias, para lograr una presentación de excelencia. Además, la puesta contó con músicos y cantantes en vivo que aportaron fuerza y emoción a cada escena.

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Uno de los momentos más destacados fue cuando los artistas desarrollaron parte de la coreografía entre el público, generando una experiencia dinámica y cercana que sorprendió a los presentes y reforzó el espíritu colectivo de la gala.

La iluminación, el vestuario y la escenografía completaron una atmósfera profundamente patriótica que logró transmitir el valor histórico y cultural de una de las fechas más importantes para los argentinos.

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En la previa del espectáculo, el gobernador Marcelo Orrego habló con la prensa y destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones y la memoria histórica. “Siempre con las mismas emociones. Esta fecha patria emociona porque homenajea a hombres y mujeres que dieron su vida por la libertad”, expresó el mandatario provincial.

Además, resaltó la importancia de compartir estas celebraciones con las nuevas generaciones y sostuvo que “lo que sentimos, lo empezamos a sentir desde muy pequeños”.

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La Gala Patria “Hilos de Revolución” tendrá una nueva función este lunes a las 19 horas en el Teatro del Bicentenario, para quienes quieran disfrutar de un espectáculo artístico profundamente argentino y cargado de emoción.

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