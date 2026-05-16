Teatro Musical: la premiada "Hizo falta tanta agua" debuta en San Juan

En el marco del III Festival Regional de Teatro Musical , hoy subirá a escena en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario una de las perlitas cuyanas: "Hizo falta tanta agua", oriunda de Mendoza, escrita por Lautaro Volpe y dirigida por Federico Ortega Oliveras , ganadora de cuatro importantes estatuillas en los Premios Hugo, en Buenos Aires.

Diario de Cuyo habló con el reconocido director mendocino, quien desentrañó los desafíos de coordinar una gran producción con más de 20 artistas en escena y una banda sonora original -compuesta por Facundo Pelaitai y Pablo Orellano- que fusiona tango, candombe y rock. Además, analizó el excelente nivel de formación integral que muestran los jóvenes talentos de la región y la importancia de consolidar un polo artístico en Cuyo que genere relatos propios con identidad nacional, sin necesidad de depender de la cartelera de Buenos Aires.

Ambientado en los convulsionados días de 1810 , este musical histórico argentino transcurre en una Buenos Aires marcada por los ideales revolucionarios, poniendo la lupa sobre Mariano Moreno y su esposa Guadalupe Cuenca . A través de este vínculo, se exploran las disyuntivas profundas entre el amor, las pasiones encendidas y el deber político.

Ortega Oliveras, detalló la génesis de esta ambiciosa puesta en escena, que estrenó en noviembre de 2024 en el espacio cultural Proyecto Tajamar y que cosechó cuatro Premios Hugo: Mejor Espectáculo Musical, Mejor Dirección, Mejor Libro / Dramaturgia y Mejor Música .

"Ha sido una obra importante para Mendoza, con esto de que es una obra original. El autor es el protagonista, es profe de historia y decidió escribir esta obra con todo un bagaje que él traía de la historia de Mariano Moreno", explicó a DIARIO DE CUYO Ortega Oliveras. "Nos instala ya en esta posibilidad de estrenar obras originales, con una temática que es nacional. Por ahí uno tiene adaptaciones de Disney o el repertorio de Broadway, que a veces las academias desarrollan y muy bien, pero bueno, se empiezan ya a notar este crecimiento, que tiene que ver también con una mirada del interior de lo que fue una revolución y un concepto de Patria".

Por ahí uno tiene adaptaciones de Disney o el repertorio de Broadway, que a veces las academias desarrollan y muy bien, pero bueno, se empiezan ya a notar este crecimiento, que tiene que ver también con una mirada del interior de lo que fue una revolución y un concepto de Patria Por ahí uno tiene adaptaciones de Disney o el repertorio de Broadway, que a veces las academias desarrollan y muy bien, pero bueno, se empiezan ya a notar este crecimiento, que tiene que ver también con una mirada del interior de lo que fue una revolución y un concepto de Patria

Para el director, el mayor valor del guion radica en rescatar la dimensión íntima de los procesos históricos a través de fuentes reales. "Lo que más me interesó cuando me trajeron el texto son las cartas que escribió Guadalupe Cuenca, que era una chica de 22 años, justo la edad que tiene la actriz que lo protagoniza en nuestra obra, Josefina Canillas. Esas cartas han sido un documento histórico, son muy románticas y entrañables desde el punto de vista de la historia de amor de ellos, pero hay también una lectura del panorama de esa sociedad y político que ella le escribe", destacó.

HIZO FALTA PAREJA Mariano Moreno y Guadalupe Cuenca, figuras centrales del musical histórico

La puesta se despega del relato escolar tradicional para devolverle la humanidad a los personajes de la época colonial. "Primero en entender que los próceres eran humanos, que tenían también sus contradicciones y sus pasiones. La música, el canto y el baile.. el teatro musical es una herramienta para acercarnos y sensibilizar y volver humano a ese icono medio Billiken; traerlo y empezar a sentirlo desde lo sensible, lo emotivo. Lo mismo, por ejemplo, con los vendedores ambulantes que acompañaban a estos próceres, que tenían nombres y a los que también les pasaban cosas.. Hemos querido tener esa visión en la reconstrucción y la escritura de esta historia", concluyó el director.

La cita en el Teatro del Bicentenario

"Hizo falta tanta agua", espectáculo de teatro musical de 70 minutos de duración, dirigido a todo público, tendrá una única función hoy sábado 16 de mayo a las 21:00 h en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Las entradas cuestan $18:000, pueden adquirirse a través de tuentrada.com y en boletería (con descuentos).

HIZO FALTA 2 La obra, con libreto y música originales, fue estrenada en 2024 y cuenta con una veintena de artistas en escena

El florecer del teatro musical en Cuyo

A propósito de este encuentro regional en San Juan, y de las expresiones que allí se conjugan, Federico Ortega Oliveras analizó el notable crecimiento y la consolidación del teatro musical en la región de Cuyo.

— ¿Qué lectura haces de la realidad actual de la comedia musical en la región?

— Mira, en Cuyo la verdad que, gracias a las academias, se ve mucho nivel profesional y artístico. Hay una formación integral que implica el teatro musical, de danza, de teatro y de canto. Ya no es como antes, que por ahí decías, "bueno, esta actriz actúa más y le ponemos una bailarina", e ibas completando el elenco como en rubros; ya no. Hace un tiempo se está viendo esta integración porque hay formación integral que empieza desde muy chiquitos y que está dando sus frutos. Y por suerte, el público acompaña, que también es la otra pata importante para que esto se desarrolle. En Mendoza, uno va a ver espectáculos de este género y están siempre llenos, así que es algo muy gratificante.

Hay formación integral que empieza desde muy chiquitos y que está dando sus frutos. Y por suerte, el público acompaña Hay formación integral que empieza desde muy chiquitos y que está dando sus frutos. Y por suerte, el público acompaña

— Históricamente el teatro de texto ha sido fuerte en Cuyo; el musical es más reciente, pero se ha hecho notar...

— Totalmente, por ahí estaba solamente circunscripto a lo infantil y ahora ya se pueden ver todas estas otras temáticas. Nosotros traemos una obra que tiene una temática histórica, y se ha acercado gente por ese interés y que no sabía del teatro musical, entonces se empiezan a ver estos cruces. Es muy interesante ver cómo ya hay propias voces, propios relatos y propias historias.

download Federico Ortega Oliveras. Actor, docente y director mendocino. Dirigió obras de teatro y óperas, como Ausländer, en Theaterimballsam de Bonn, Alemania; Dido y Eneas, de Purcell, con Violetta Club; Hiroshima, de Tito Francia, junto al Ballet de la UNCuyo dirigido por Vilma Rúpolo; El Barbero de Sevilla, con la Orquesta Filarmónica de Mendoza; entre otros títulos. Junto a Vilma Rúpolo co-dirigió la Fiesta Nacional de la Vendimia 2022; junto a Laura Fuerte escribió y co-dirigió la Vendimia de la Ciudad de Mendoza 2023; y junto a Godo Nicolás Gimenez, la vendimia de Las Heras 2024

— ¿Cómo impacta la realización de este tipo de festivales, fuera de la Capital?

— Muchísimo, porque es encontrarnos con la región, que la verdad está creciendo, y es reconocer eso. También compartiendo el trabajo con compañeros, que a veces por redes podés enterarte qué hacen, pero presencialmente es otra cosa. Así que la verdad que este esfuerzo que están generando desde acá, desde San Juan se agradece en toda la región. Además, al haber instancias de formación y charlas, uno puede también reflexionar y entender cómo se va desarrollando el fenómeno. En Buenos Aires ha crecido mucho el teatro musical, pero se ven cosas acá que también son muy interesantes y forman parte de ese fenómeno nacional. Es una oportunidad fantástica.

Este esfuerzo que están generando desde acá, desde San Juan se agradece en toda la región. Además, al haber instancias de formación y charlas, uno puede también reflexionar y entender cómo se va desarrollando el fenómeno Este esfuerzo que están generando desde acá, desde San Juan se agradece en toda la región. Además, al haber instancias de formación y charlas, uno puede también reflexionar y entender cómo se va desarrollando el fenómeno

— Hablando de valores regionales que trascienden ¿Conoces el trabajo de Pablo Flores Torres, que ha tenido tanta repercusión con Alberdi?

— Sí, sí y de hecho, yo me enteré que era sanjuanino después... Mirá qué interesante cómo a veces necesitamos estar legitimados en Buenos Aires para empezar a conocer al que teníamos al lado, ¿no? Ahí vas haciendo un mapa y decís: "Mirá qué interesante", y vas viendo cómo se dan todos estos lenguajes propios y cómo está presente lo cuyano. Está buenísimo poder potenciar eso desde las propias miradas.

Mirá qué interesante cómo a veces necesitamos estar legitimados en Buenos Aires para empezar a conocer al que teníamos al lado, ¿no? Mirá qué interesante cómo a veces necesitamos estar legitimados en Buenos Aires para empezar a conocer al que teníamos al lado, ¿no?

— ¿Cuál es la expectativa a futuro para el teatro musical cuyano?

— Ustedes cuentan con la infraestructura de estos espacios hermosos, y queda la esperanza de que esto sea grande, fluya y que podamos también recibir allá en Mendoza producciones de San Juan, para empezar a fortalecer estos espacios que no tienen por qué solo depender de Buenos Aires. Siempre está bueno alimentarse, ver, ir, compartir... Nosotros tuvimos la suerte de ser reconocidos en los Premios Hugo, que son premios que se dan en Buenos Aires pero miran al interior. A partir de esto uno dice: "bueno, hay un buen nivel", y hay una manera en la cual nosotros también podemos compartir estos lenguajes del teatro musical sin necesidad de movernos siempre a Buenos Aires.

Ustedes cuentan con la infraestructura de estos espacios hermosos, y queda la esperanza de que esto sea grande, fluya y que podamos también recibir allá en Mendoza producciones de San Juan, para empezar a fortalecer estos espacios que no tienen por qué solo depender de Buenos Aires Ustedes cuentan con la infraestructura de estos espacios hermosos, y queda la esperanza de que esto sea grande, fluya y que podamos también recibir allá en Mendoza producciones de San Juan, para empezar a fortalecer estos espacios que no tienen por qué solo depender de Buenos Aires