Agenda Cultural de San Juan: una buena cartelera para disfrutar del arte

La agenda cultural de San Juan para este sábado 16 de mayo ofrece múltiples opciones . Para quienes buscan actividades alternativas, hay un gran encuentros de animé con talleres de manga, concursos de danza K-pop y ferias . Los amantes de las artes escénicas disfrutarán de musicales históricos y unipersonales conmovedores.

Agenda Cultural de San Juan: propuestas artísticas y recreativas para disfrutar hoy en la provincia.

Agenda Cultural de San Juan: música, cine, teatro y letras este viernes

El público también podrá elegir entre vibrantes batallas de canciones, peñas folclóricas, tributos al rock, ritmos de cumbia y tango, y hasta música con sello italiano. La jornada se completa con festivales de danza contemporánea y tablaos flamencos.

Museos y centros culturales mantienen abiertas sus exposiciones y visitas guiadas, consolidando un fin de semana lleno de arte, música y diversidad creativa.

MÚSICA

Batalla de canciones. A las 17.00 h en Plaza Seca. Con invitados como Nexus ITC y The Black House.

Solistas en el Chalet. Fabricio Montilla y Guadalupe de la Fuente. A las 20:00 h en Chalet Cantoni – Casa Cultural. Entrada gratuita.

El Rey Pelusa. A las 21:00 h en Teatro Sarmiento. Entradas desde $15.000 a 40.000 en entradaweb

image Rey Pelusa

Cantando y sonando tango. A las 21:30 h en Molleja Studio (9 de Julio 322 oeste). Entrada $17.000

Luciano Sagua. A las 21:30 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144.

Barba Gris. A las 22:00 h en La Kelita (Restaurante del Jockey Club, en República del Líbano 1799 oeste) Reservas 2644194896

Una notte italiana. Con Dani Codón y Sop-Sopa. A las 22:00 h en Malandrino (Urquiza 991 sur) Derecho a show $6.500

Flopa Dupuy y Renzo Páez. A las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Ignacio de la Roza 1974 oeste)

Los Manrique. A las 22:00 en La Benita (Av. Rawson 1515 norte)

Aldo Zaragozza. A las 22:00 h en Mokka Coffee (Espacio San Juan Shopping)

Adriana Miranda. A las 22:00 h en Cipriano Santa Lucía (Av. Yirigoyen, pasando Lateral de Circunvalación)

Festival de la cumbia. Con Chino Agostini, Los Ávila, Los Chakales. 15 y 16 de mayo, a las 22:00 h en Al 700 Club (Sargento Cabral 701)

Desde el alma. A las 22:00 h en Denver Bar (Caucete)

La peña de Los Videla. Con Los Videla, Tierra Blanca, Jonatan Vera Trío, La Trova Menduka, Caile. A las 22:00 h en Espacio Cultural Los Videla (Juarez Celman 3216 oeste) Entrada $10.000

image Los Videla

De la Lora. A las 22:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste) Reservas al 2645481411

Dc Experience. Con Esquizofrenia, Masacre Ninja y Desecrated Conscience. A las 22:00 h República del Líbano 3149 oeste. Entrada $10.000

Deja Vu. A las 22:30 h en Barcelona (Av. Libertador 1438 oeste)

Dúo Díaz-Heredia. A las 22:30 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

Gabriel Flores. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada libre y gratuita

Tributo a Sumo. Con Cuadros Colgados. A las 23:00 h en Mamadera Bar (Lateral de Circunvalación 1959 norte)

Germán y la Banda del Monstruo en vivo. A las 23:00 h en Hugo (España 70 sur)

Cuidado Marvin! y Gresca. A las 23:00 h en Intruses Style (Patricias Sanjuaninas 1077 sur)

Pijama. A las 23:30 h en La Previa (Av. Libertador San Martín 1442 oeste)

Pampa. A las 23:30 h en Sala Groove (Av. Libertador San Martín 1442 oeste)

image Pampa

Omega. A las 23:30 h en Arena Indoor (Av. Libertador San Martín 1545 oeste)

ENCUENTROS

Expo Anime. Desde las 14:00 h hasta las 21:00 h, en el Centro Cultural Conte Grand, con entrada libre y gratuita. El cronograma de hoy: 14:00 Apertura de puertas. 16:00 Concurso K-pop solista. 18:20 Random dance. 19:00 Anuncio de ganadores solista. 19:10 Show de Myuzu Ai. 20:00 Show de Oto Fire. Feria: de 14:00 a 21:00 h. Talleres: 17:00, Manga y cómic de autor; y 18:00, Origami.

TEATRO

Nos hizo falta tanta agua. En el marco del 3° Festival Regional de Teatro Musical. A las 21:00 h en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entrada $18.000. Sinopsis: Musical histórico argentino, de Lautaro Volpe, Dirigido por Federico Ortega Oliveras, que reconstruye el clima de la revolución de Mayo, con otra mirada.

Una en un sillón. Musical Patético. A las 21:00 h en Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501este, Capital). Entradas al 351-5185606 o en boletería del teatro. Sinopsis: Unipersonal protagonizado por Josefina de Cara, aborda a una mujer en espera, devenida en sillón, en lecho polvoriento, se deshace como un recuerdo convocado hasta la saciedad.

image Una en un sillón

DANZA

Festival Metanoia. Celebración de la danza con más de 20 instituciones. A las 17:30 h en el Parque de Rivadavia. Gratis.

Tablao Flamenco. A las 21:30 h en Tierras Negras (Calle 11, 300 m al este de, RN40, Pocito)

EXPOSICIONES

Ciclo de arte en la ciudad. Mundos de ensueño (salas 1 y 2) y Bienvenidas (salas 3 y 4). Centro Cultural Estación San Martín (España 301 sur).

Trayectoria Juego de Damas. Obras ganadoras del certamen de artes visuales. En el Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.

Mímesis para lo invisible. Exposición individual de Eduardo Tejada. en el Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste). Entrada libre y gratuita.

Manual de jardinería mutante. De Claudia Pérez De Sanctis. Dibujos que exploran los vínculos sensibles entre cuerpos, objetos, entornos, en un contexto marcado por la devastación ecológica y los escenarios distópicos. La propuesta une a personas, seres no humanos y entorno natural. Curaduría de Mariana Olivares. De lunes a sábado de 9:00 a 21:00 h en Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada libre y gratuita.

Casa Natal de Sarmiento. Nueva exposición: "La Minería en la mirada de Sarmiento", se presenta a través de un diorama en la sala “Sarmiento, su legado”, una escena que permite acercarse de manera visual y accesible a esta faceta de su pensamiento. Además, exposición temporaria: "La Casa Cuenta su Historia", todos los días, un recorrido que incorpora Realidad Aumentada para explorar cómo fue cambiando la casa a lo largo del tiempo. La Casa Natal está abierta de lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

image Eduardo Esquivel - Museo Franklin Rawson

Museo Tornambé. Muestra “En memoria”, de la artista Fabiana Zito, acompañada por una exposición colectiva que reúne obras de Carolina Gerez, Mariela Limerutti, Sofía Manrique, Luis Oliver, Florencia Ortiz, Franco Palma, Sonia Parisí, Malena Peralta, Leonor Rigau, Eneida Roso, Natalia Saffe, Luis Solorio, Laura Valenzuela, la propia Fabiana Zito y Francisco Zito. Sala permanente, con la colección de la familia Tornambé. Horarios de visita: martes a viernes 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, argentinos $1000 y extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Centro Ambiental Anchipurac. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). Actualmente, de mañana. Desde mediados de febrero: de 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

museo gnecco 2 Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.