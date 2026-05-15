Agenda Cultural de San Juan: música, cine, teatro y letras este viernes

La agenda cultural de San Juan para este viernes 15 de mayo ofrece propuestas imperdibles. La Feria del Libro en Pocito y diversas muestras en museos se complementan con un despliegue artístico único en toda la provincia, que incluye desde batallas de freestyle hasta teatro musical en el Bicentenario.

Agenda Cultural de San Juan: propuestas artísticas y recreativas para disfrutar hoy en la provincia.

Los amantes del cine tienen citas en UPCN y la ENERC, mientras que el Chalet Cantoni vibrará con un slam poético . La oferta musical cuenta con Virus en el Teatro Sarmiento y se extiende a boliches y bares con el Festival de la Cumbia. Museos y centros culturales completan una programación diversa para todos los gustos.

La Nación Ninja. Batallas de El Cuchu Diemar vs Cóndor (Bs As), RDR vs Soto (Mar del Plata), Krma vs nueve7seis (Mendoza), Mota vs Kardumen (Uruguay), Triki vs ocsito (Formosa). A las 17:00 h en Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras)

Virus. 40° aniversario de Locura. A las 22:00 h, en Teatro Sarmiento. Entradas en tuentrada.com

Festival de la cumbia. Con Chino Agostini, Los Ávila, Los Chakales. 15 y 16 de mayo, a las 22:00 h en Al 700 Club (Sargento Cabral 701)

image Chino Agostini

Vía 66 rock. A las 22:00 h en La Kelita (Restaurante del Jockey Club, en República del Líbano 1799 oeste) Reservas 2644194896

Lucho Linares y Majo Soler. A las 22:00 h en Joy Wine (Honduras s/n, Santa Lucía)

Vibra Nova. A las 22:00 h en Barcelona Bar (Av. Libertador San Martín 1438 oeste) Reservas 2645812630

Fernanda Sánchez. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144.

Oscar Williams. A las 22:30 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

Los arrieros huaqueños. Juanjo Recabarren. Noche de folclore en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste) Reservas al 2645481411

Palma y Tacón. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada libre y gratuita

Exe Mansilla. A las 22:30 h en Hipólito (República del Líbano antes de España, Rawson)

Omega vs. El Yeyo. A las 00:00 h en Ladran Sancho (Av. Libertador 1545 oeste)

Walter Salinas. A las 00:30 h en Bunker (9 de Julio)

TEATRO

Lo quiero ya. Teatro Musical, en el marco del 3° Festival Regional de Teatro Musical. A las 21:00 h en Sala Auditórium del Teatro Bicentenario. Entradas $18.000. Sinopsis: la ansiedad, la exigencia y el vértigo de la vida moderna, en clave de teatro musical.

quiero ya Lo quiero ya

Camilo Nicolás. A las 22:00 h en Cine Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza). Entradas en entradaweb

CINE

Belén. Proyección y conversatorio. A las 17:00 h en Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales. Gratis. Organizan Departamento de Servicio Social y grupo feminista Las Hilarias.

Ciclo de Proyecciones del Tornambé. Cortos estudiantiles. A las 18:00 h en Museo Tornambé (Av. Libertador San Martín 1666 oeste) Gratis

Elsa y Fred. A las 21:00 h en salón de UPCN (Sarmiento 461 sur)

El duelo. En el marco del Festival ENERC se proyecta, a las 22:30 h en sede de ENERC (25 de mayo1670 oeste). Corto de Mathias Olguín

LITERARIAS

Boca de Zorro. Slam poético. Feria, música en vivo. A las 21:00 h en Chalet Cantoni (Av. Libertador San Martín 3339 oeste) Entradas al 2644578908

ENCUENTROS

3° Feria del Libro de Pocito. "Donde la cultura nos une", 14 y 15 de mayo, de 9 a 20 h, en el Polideportivo Jesús P. Morales. Literatura, arte y cultura. Entrada libre y gratuita.

image Feria del libro de Pocito

EXPOSICIONES

Expo Patria. Artes visuales y cómics. Presentaciones musicales y de danza en vivo. A las 10:00 h en Sala de Exposiciones Mario Pérez (Complejo La Superiora, Rawson). Entrada libre y gratuita

Ciclo de arte en la ciudad. Mundos de ensueño (salas 1 y 2) y Bienvenidas (salas 3 y 4). Centro Cultural Estación San Martín (España 301 sur).

Trayectoria Juego de Damas. Obras ganadoras del certamen de artes visuales. En el Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.

Mímesis para lo invisible. Exposición individual de Eduardo Tejada. en el Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste). Entrada libre y gratuita.

Vibraciones Visuales, de Azul Fernández. Mi mundo en colores, Nely Olmos. Academia de Arte, de Javier Gallardo. En Sala de Exposiciones Mario Pérez, Complejo La Superiora (Superiora y Conector Sur, Rawson) Gratis

Manual de jardinería mutante. De Claudia Pérez De Sanctis. Dibujos que exploran los vínculos sensibles entre cuerpos, objetos, entornos, en un contexto marcado por la devastación ecológica y los escenarios distópicos. La propuesta une a personas, seres no humanos y entorno natural. Curaduría de Mariana Olivares. De lunes a sábado de 9:00 a 21:00 h en Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada libre y gratuita.

Casa Natal de Sarmiento. Nueva exposición: "La Minería en la mirada de Sarmiento", se presenta a través de un diorama en la sala “Sarmiento, su legado”, una escena que permite acercarse de manera visual y accesible a esta faceta de su pensamiento. Además, exposición temporaria: "La Casa Cuenta su Historia", todos los días, un recorrido que incorpora Realidad Aumentada para explorar cómo fue cambiando la casa a lo largo del tiempo. La Casa Natal está abierta de lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

image Casa Natal de Sarmiento

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Museo Tornambé. Muestra “En memoria”, de la artista Fabiana Zito, acompañada por una exposición colectiva que reúne obras de Carolina Gerez, Mariela Limerutti, Sofía Manrique, Luis Oliver, Florencia Ortiz, Franco Palma, Sonia Parisí, Malena Peralta, Leonor Rigau, Eneida Roso, Natalia Saffe, Luis Solorio, Laura Valenzuela, la propia Fabiana Zito y Francisco Zito. Sala permanente, con la colección de la familia Tornambé. Horarios de visita: martes a viernes 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, argentinos $1000 y extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Centro Ambiental Anchipurac. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

anchipurac 2 Centro Ambiental Anchipurac

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). Actualmente, de mañana. Desde mediados de febrero: de 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.