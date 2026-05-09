Agenda cultural de San Juan: despliegue de talentos y tradiciones

El próximo 9 de mayo, la Agenda Cultural de San Juan ofrece una cartelera de espectáculos y actividades culturales para todos los gustos. Desde la mañana, las danzas y las ferias de artesanías invitan a recorrer la provincia, mientras que las diversas salas de arte presentan exposiciones visuales únicas con entrada libre y gratuita.

La noche se enciende con una cartelera musical diversa: desde una cumbre de punk y homenajes al rock internacional, hasta la elegancia del tango, el folclore y la música clásica. Los amantes de las tablas podrán disfrutar de estrenos de stand up histórico y obras premiadas de danza-teatro. Una jornada ideal para sumergirse en la riqueza artística local, con opciones que van desde eventos gratuitos hasta exclusivas funciones de gala.

Vivimos Punk Tour. Con las bandas Mal Pasar, Expulsados y Quebraditos. A las 20:00 h en Mamadera (Lateral de Circunvalación 1959 norte). Venta online en Cafaccess. Entradas físicas en La Ramada Bar y Mamadera.

The Beaters. Homenaje a The Beatles. A las 21:00 h en Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza). Entradas en entradaweb

In Crescendo. A las 21:30 h en el Teatro Sarmiento, apertura de temporada de Mozarteum. Entradas disponibles en avantti.io y en Oficinas del Mozarteum (Av. Ignacio de la Roza 161 oeste, local 5) de 9 a 12:30 h. También en la boletería del Teatro, el día de la función. General desde $15.000 10% off para menores de 30 años y jubilados

image In Crescendo

Marcelo Monumental. A las 21:30 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza)

La Cordera. A las 22:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador Gral. San Martín 2225 oeste)

Inti Huama. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

Vibra Nova. A las 22:00 en Cantina Gómez e hijos (Mendoza y Laprida, Rawson)

Tango Eterno. Con Cacho Martín, Emilia Kesler, Betina Tello, Miguel Dipane. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club)

image Tango Eterno

Yesica. A las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Ignacio de la Roza 1974 oeste)

Fer Savage. Rrock nacional, baladas, folclore. A las 22:00 h en Pizzería Los Leones (Juan Jufré y Aberastain).

Dúo Díaz-Heredia. A las 22:00 h en Quincho El Gringo (Médano de Oro, Rawson)

Lois Heredia. A las 22:00 h en Rocky Bay (Rivadavia 12 oeste) Der. a show $5.000

Franco Giuliani. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada libre y gratuita

Solana, Melon, Flacur y Lunita. A las 23:00 h en Intruses Live (Patricias Sanjuaninas 1077 sur)

Abramacabra. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste)

Diego Olmos. A las 23:30 h en Luna Morena (Av. Rawson 1302 sur)

TEATRO

Chamuyos que hicieron historia. Stand up de historia y humor. Debut en San Juan. A las 20:00 h, en el Auditorio del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson. Entradas: $30.000, en entradaweb.com.ar

Nunca más mamá te vayas. A las 21:00 en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Obra ganadora de la teatrina 2024. Entrada general $15.000

nuncamásmamá Nunca más mamá te vayas

DANZA

Encuentro municipal de danzas. Desde las 11:00 h en Parque de Chimbas (Tucumán antes de Benavidez). Entrada gratuita.

Higuera. Danza-Teatro. Con Marilyn Maisonave y Fernando Balmaceda. A las 22:00 h en Sala TES (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia)

FERIAS

XXXI Feria Internacional de Artesanías. Desde hoy al 10 de mayo, en el Costanera Complejo Ferial (Chimbas). Horario: De 16 a 22 h. Entrada General: $4.000. Jubilados: lunes a jueves, gratis; y viernes, sábados y domingos, $2.000. Niños: gratis hasta los 10 años. Estacionamiento gratuito dentro del predio.

EXPOSICIONES

Ciclo de arte en la ciudad. Mundos de ensueño (salas 1 y 2) y Bienvenidas (salas 3 y 4). Centro Cultural Estación San Martín (España 301 sur).

Trayectoria Juego de Damas. Obras ganadoras del certamen de artes visuales. En el Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.

Mímesis para lo invisible. Exposición individual de Eduardo Tejada. en el Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste). Entrada libre y gratuita.

mimesis Mímesis para lo invisible

Vibraciones Visuales, de Azul Fernández. Mi mundo en colores, Nely Olmos. Academia de Arte, de Javier Gallardo. En Sala de Exposiciones Mario Pérez, Complejo La Superiora (Superiora y Conector Sur, Rawson) Gratis

Manual de jardinería mutante. De Claudia Pérez De Sanctis. Dibujos que exploran los vínculos sensibles entre cuerpos, objetos, entornos, en un contexto marcado por la devastación ecológica y los escenarios distópicos. La propuesta une a personas, seres no humanos y entorno natural. Curaduría de Mariana Olivares. De lunes a sábado de 9:00 a 21:00 h en Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada libre y gratuita.

Casa Natal de Sarmiento. Nueva exposición: "La Minería en la mirada de Sarmiento", se presenta a través de un diorama en la sala “Sarmiento, su legado”, una escena que permite acercarse de manera visual y accesible a esta faceta de su pensamiento. Además, exposición temporaria: "La Casa Cuenta su Historia", todos los días, un recorrido que incorpora Realidad Aumentada para explorar cómo fue cambiando la casa a lo largo del tiempo. La Casa Natal está abierta de lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

image Calavera #3 - Museo Franklin Rawson

Museo Tornambé. Muestra “En memoria”, de la artista Fabiana Zito, acompañada por una exposición colectiva que reúne obras de Carolina Gerez, Mariela Limerutti, Sofía Manrique, Luis Oliver, Florencia Ortiz, Franco Palma, Sonia Parisí, Malena Peralta, Leonor Rigau, Eneida Roso, Natalia Saffe, Luis Solorio, Laura Valenzuela, la propia Fabiana Zito y Francisco Zito. Sala permanente, con la colección de la familia Tornambé. Horarios de visita: martes a viernes 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, argentinos $1000 y extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

image Teatro del Bicentenario

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Centro Ambiental Anchipurac. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). Actualmente, de mañana. Desde mediados de febrero: de 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.