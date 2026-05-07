Agenda Cultural de San Juan: opciones para mitad de semana

El jueves 7 de mayo, la Agenda Cultural de San Juan trae opciones variadas para pasar un buen momento fuera de casa y acortar la semana. Hay desde música para disfrutar en bares hasta un espectáculo de stand up; y las exposiciones se enriquecen con la nueva muestra individual de Eduardo Tejada .

También se puede optar por visitas a museos y distintos centros culturales, como, por ejemplo, la Casa Natal de Sarmiento , que estrena exposición sobre Minería y, hasta el 8 de mayo, permanecerá iluminada de manera especial, para adherir al día de esta actividad.

FERIAS

XXXI Feria Internacional de Artesanías. Desde hoy al 10 de mayo, en el Costanera Complejo Ferial (Chimbas). Horario: De 16 a 22 h. Entrada General: $4.000. Jubilados: lunes a jueves, gratis; y viernes, sábados y domingos, $2.000. Niños: gratis hasta los 10 años. Estacionamiento gratuito dentro del predio.

TEATRO

La chamba. Stand up. Con Agustín Molina, Celi Cáceres y Mariana Ruiz. A las 21:00 h en Catamarca 127 sur. Entrada $6.000

EXPOSICIONES

Mímesis para lo invisible. Exposición individual de Eduardo Tejada. Inaugura hoy a las 20:00 h en el Chalet Cantoni. Entrada libre y gratuita.

image Obra de Eduardo Tejada

Vibraciones Visuales, de Azul Fernández. Mi mundo en colores, Nely Olmos. Academia de Arte, de Javier Gallardo. En Sala de Exposiciones Mario Pérez, Complejo La Superiora (Superiora y Conector Sur, Rawson) Gratis

Manual de jardinería mutante. De Claudia Pérez De Sanctis. Dibujos que exploran los vínculos sensibles entre cuerpos, objetos, entornos, en un contexto marcado por la devastación ecológica y los escenarios distópicos. La propuesta une a personas, seres no humanos y entorno natural. Curaduría de Mariana Olivares. De lunes a sábado de 9:00 a 21:00 h en Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada libre y gratuita.

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

image Museo Franklin Rawson

Momentos en un camino espiritual. Muestra de Isabel Fernández. En el Salón Parroquial Mons. Francisco Enrique (parroquia de Santa Lucía, frente a la plaza departamental). Gratis

Trayectoria Juego de Damas. Obras ganadoras del certamen de artes visuales. En el Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.

Casa Natal de Sarmiento. Nueva exposición: "La Minería en la mirada de Sarmiento", se presenta a través de un diorama en la sala “Sarmiento, su legado”, una escena que permite acercarse de manera visual y accesible a esta faceta de su pensamiento. Además, exposición temporaria: "La Casa Cuenta su Historia", todos los días, un recorrido que incorpora Realidad Aumentada para explorar cómo fue cambiando la casa a lo largo del tiempo. La Casa Natal está abierta de lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

casa natal sarmiento Casa Natal de Sarmiento

Museo Tornambé. Muestra “En memoria”, de la artista Fabiana Zito, acompañada por una exposición colectiva que reúne obras de Carolina Gerez, Mariela Limerutti, Sofía Manrique, Luis Oliver, Florencia Ortiz, Franco Palma, Sonia Parisí, Malena Peralta, Leonor Rigau, Eneida Roso, Natalia Saffe, Luis Solorio, Laura Valenzuela, la propia Fabiana Zito y Francisco Zito. Sala permanente, con la colección de la familia Tornambé. Horarios de visita: martes a viernes | 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

Lo que insiste, Lo que persiste. Muestra artística. Participan: Adriana Miranda, Jesús Ortiz, Nelson Cuello, Valeria Díaz, Macarena Ruíz, Oieni, Simón Simón, Sofía Manrique, Eugenia García Tesaka, Yuliana Balmaceda y Duilio Tapia. Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste). Entrada libre y gratuita

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, argentinos $1000 y extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Teatro del Bicentenario. A las 16:00 h, visita pública al ensayo de Mujeres Argentinas (Reservas al 2646018626). Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

gnecco Museo Histórico Agustín Gnecco

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Centro Ambiental Anchipurac. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). Actualmente, de mañana. Desde mediados de febrero: de 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

museo gambier Museo Gambier

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.