El Centro Cultural Conte Grand celebrará el 25 de mayo con una fiesta alternativa

El próximo 25 de mayo, el Centro Cultural Conte Grand se convertirá en el escenario de "Pulso Criollo" , una propuesta que busca celebrar las raíces argentinas desde una perspectiva contemporánea . El encuentro invita a la comunidad a vivir una jornada patria diferente, fusionando lo tradicional con las vibrantes expresiones de la cultura urbana actual.

La celebración, que se extenderá de 16 a 21 horas , propone shows, gastronomía con ADN argentino y una variada feria de diseño. Lejos de las estructuras rígida, apuesta por la experimentación y el cruce de géneros .

Andrea Moyano, una de las productoras del encuentro, explicó a DIARIO DE CUYO que la esencia de la propuesta reside en la coherencia con el espacio que lo alberga. " La idea tiene que ver con la identidad del Conte Grand. Nosotros manejamos más la cultura urbana y las culturas emergentes , entonces por eso es que se decide siempre enmarcar todo con la identidad del centro cultural", señaló la organizadora.

Entre los atractivos principales, el público podrá disfrutar de una propuesta gastronómica pensada para la media tarde. Moyano detalló que habrá sopaipillas, churros “y todo ese tipo de gastronomía como para ir a tomar mate y pasarla bien". Además, habrá una feria de artesanos y manualistas locales.

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La música y la danza serán los pilares de la jornada, con una impronta que desafía lo convencional. Uno de los puntos más llamativos será la presentación del grupo Shadows. Según Moyano, "harán una fusión de folclore con K-Pop". No obstante, también habrá espacio para lo tradicional estilizado con agrupaciones como Vanguardia Ballet y Marasmo.

Respecto a la recepción de estas propuestas disruptivas en una fecha tan emblemática, la productora recordó experiencias previas exitosas. "Obviamente siempre hay gente que le gusta y otra gente que no le gusta tanto, pero siempre ha habido muy buena aceptación", afirmó Moyano, destacando que el evento está pensado para toda la familia y para aquellos que buscan nuevas formas de conectar con lo criollo en pleno siglo XXI.