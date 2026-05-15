    • 15 de mayo de 2026 - 19:00

    Sigue el furor por Airbag: los hermanos Sardelli agregaron el cuarto show en Vélez

    El trío sumó una nueva función tras colgar el cartel de "localidades agotadas" en tiempo récord para sus tres primeras noches. La venta de entradas arranca el sábado 16 de mayo.

    Airbag y su Club de la Pelea 2 ya van por el cuarto Vélez

    Airbag y su Club de la Pelea 2 ya van por el cuarto Vélez

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El indiscutible fenómeno de Airbag sumó un nuevo hito en su convocatoria al anunciar una cuarta función consecutiva en el Estadio Vélez Sarsfield. La velocidad con la que sus fanáticos arrasaron con los ingresos iniciales obligó a los hermanos Sardelli a reescribir su propia agenda en Buenos Aires.

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    La locura por la segunda parte de "El Club de la Pelea" parece no tener techo. Con las citas del 23, 24 y 30 de mayo completamente agotadas, la banda sumó el domingo 31 de mayo al calendario. Esta racha demoledora no es casualidad; el trío viene con el impulso de un histórico período reciente en el que llenaron cinco veces el Estadio River Plate y de una exitosa gira que incluyó un aplaudido paso por San Juan el mes pasado.

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    Imparable, Airbag sigue agregando funciones

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    Adelanto exclusivo y venta de entradas

    Además de la euforia por los shows, el anuncio llegó con un plus que encendió las plataformas digitales: un breve adelanto de su próximo material de estudio, renovando la ansiedad de una comunidad de seguidores que no para de crecer.

    Para quienes se quedaron afuera de las primeras fechas, las entradas para este nuevo concierto se podrán adquirir a partir del sábado 16 de mayo, a las 11 horas, a través de la plataforma All Access. Se aceptarán todos los medios de pago y habrá un beneficio exclusivo de hasta seis cuotas sin interés para los clientes de BBVA.

    Mirá el anuncio de los Airbag

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    Se vino la cuarta 31 de Mayo Este Sabado entradas a la venta por allaccess

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