El sentido mensaje de Pampita a Blanca el día en que hubiera cumplido 20 años: "El honor de ser tu mamá"

El paso del tiempo no ha logrado borrar el amor ni la memoria que Pampita guarda por su hija Blanca Vicuña. En el aniversario número veinte del nacimiento de la niña, la modelo argentina volvió a conmover a sus seguidores al compartir una publicación en redes sociales dedicada a su hija mayor, fallecida en 2012. Las imágenes que acompañan el mensaje muestran distintos momentos de ternura entre madre e hija, capturando la intensidad de un vínculo que sigue presente a pesar de la ausencia física.

La carta, extensa y escrita desde la emoción, invita a quienes no conocen el dolor de perder lo más preciado a ponerse en su lugar: “A los que no pueden dimensionar cómo es que el mundo se ponga de cabeza con una llegada… Les presto mis zapatos”. Este mensaje, compartido públicamente, resume la vigencia del recuerdo y la forma en que la memoria de Blanca sigue marcando la vida de su madre.

Blanca Vicuña nació el 15 de mayo de 2006 en Santiago de Chile . Fue la primogénita de la pareja formada por Pampita y el actor chileno Benjamín Vicuña. Con una infancia que transcurría entre dos países y una familia mediática, la niña solía aparecer en publicaciones y eventos junto a sus padres y sus hermanos menores, Bautista y Beltrán.

Durante el año 2012, la familia decidió tomarse unas vacaciones en un resort exclusivo de Cancún , ubicado en la Riviera Maya. El viaje reunió a Pampita, Benjamín y sus tres hijos. Blanca tenía seis años; Bautista, cuatro; y Beltrán era apenas un bebé. Todavía no había nacido Benicio. La idea era disfrutar de unos días de descanso, pero durante la estancia, la salud de la niña se vio gravemente afectada por causas inesperadas.

Los primeros síntomas que presentó Blanca parecían propios de un resfrío común. Sin embargo, en poco tiempo, la situación comenzó a empeorar. La niña tenía dificultades para respirar y no mostraba signos de mejoría. Ante la gravedad del cuadro, la familia decidió regresar de inmediato a Santiago de Chile, buscando atención médica especializada.

Ya en la capital chilena, Blanca fue trasladada a la Clínica Las Condes, donde ingresó en la Unidad de Tratamientos Intensivos el 30 de agosto de 2012. La evolución del cuadro clínico desconcertó a los médicos, que no lograban dar con un diagnóstico certero. Se sospechaba la presencia de una bacteria poco común, pero los resultados de los distintos estudios no confirmaban ninguna hipótesis precisa.

Durante los días en que Blanca permaneció internada, la incertidumbre y el temor dominaron a la familia. El estado de la niña se agravó progresivamente y los tratamientos no lograban revertir el deterioro, a pesar de los esfuerzos del equipo médico. La situación se tornó desesperante para sus padres, que permanecieron a su lado en todo momento.

El sábado 8 de septiembre de 2012, el desenlace más temido se produjo. El corazón de Blanca Vicuña Ardohain dejó de latir. El parte médico explicó la causa con precisión: “Luego de nueve días internada en la Clínica Las Condes, y como consecuencia de una neumonía hemorrágica que ocasionó una falla multisistémica, fue confirmada la muerte de Blanca Vicuña Ardohain”.

El texto completo del posteo de Pampita:

A los que no pueden dimensionar cómo es que el mundo se ponga de cabeza con una llegada… A los que que no se les iluminó la vida con un hijo… A los que no se maravillaron con una mirada y unos ojitos negros llenos de brillo… Les presto mis zapatos.

A los que no oyeron la voz más dulce y suave cantando canciones todo el día… A los que no tocaron un pelo largo con los rulos despeinados al viento… A los que no bailaron por toda la casa con una princesa de cuento vestida de colores y corona… Les presto mis zapatos.

A los que no vieron dientes diminutos en una risa ruidosa y contagiosa que te hace reír hasta las lágrimas… A los que no escucharon atentos los mil sueños infinitos que puede contar una niña pequeña… A los que no se dan una idea lo divertida y alegre que puede ser una mariposa … Les presto mis zapatos.

A los que no los llenaron de besos y caricias que te hacen explotar el corazón … A los que no contaron nunca con una amiga leal y buena que daría todo por cuidarte… A los que no sintieron una hermana dedicada y cariñosa, que te comparte todo, te cuida y te abraza apretado… Les presto mis zapatos.

A los que no llevan en el alma un recuerdo tan fuerte que podrías tocarlo y olerlo con la mente… A los que no experimentaron lo feliz que se siente abrir bien los ojos y ver todos los verdes de la naturaleza … A los que no les cambió las prioridades una maestra que te hace ver la verdad en lo pequeño… Les presto mis zapatos.

A todos los que no agradecen lo bueno y malo que se les cruza en el camino… A los que no se sorprendieron con estampitas guardadas como tesoros, dibujos mágicos y con unas manitos entrelazadas rezando en silencio… A los que no saben de Dios y su infinito corazón… Les presto mis zapatos.

A los que nunca perdieron lo más preciado… A los que no entienden cuanto cuesta caminar sin poder ver y tocar de nuevo… A los que no sangraron por dentro con heridas que nunca cierran… Les presto mis zapatos.

A los que no descubrieron que el amor todo lo puede… A los que no se imaginan el honor tan grande que es ser tu mamá hace 20 años… A los que no tuvieron el privilegio de conocerte y amarte… Les presto mis zapatos.