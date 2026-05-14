Pampita y Martín Pepa se mostraron juntos por primera vez tras la reconciliación

Luego de que trascendiera que Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa se reconciliaron, tan solo cinco días después de confirmar la separación, la pareja se mostró muy enamorada en su primera salida tras la vuelta.

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El polista y la modelo, que llegó acompañada de Benicio y Beltrán, dos de los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña, salieron a cenar a un reconocido restaurante del barrio porteño de Recoleta y fueron fotografiados luego de compartir la velada juntos.

Al momento de salir de Sottovocce, Pampita se tomó el tiempo de dialogar brevemente con los medios que la esperaban afuera, mientras que Pepa optó por esquivarlos y dirigirse directamente a su auto. De todos modos, ambos parecieron estar muy sonrientes, cómplices y sin malas expresiones, dada esta tercera oportunidad que le están dando al amor.

Cabe recordar que Pampita y Martín fueron vistos por primera vez en octubre del 2024, apenas un mes de que ella confirmara su divorcio con Roberto García Moritán.

Tras ocho meses juntos, tuvieron una breve separación que solo duró un mes y decidieron volver a intentarlo, a pesar de que su vínculo siempre fue a la distancia ya que Pepa vive en Estados Unidos.

Sin embargo, tras semanas de rumores y habiendo forjado un vínculo de un año y medio, Pampita finalmente dio la cara el pasado viernes 8 de mayo y confirmó que habían decidido tomar caminos separados, alegando que “no pasó nada malo” y que se quedará “con los buenos recuerdos”. Lo que nadie imaginaba es que, apenas cinco días después, darían un paso para atrás.

image Pampita y Martín Pepa.

A pesar que, después de separarse, ella viajó a Miami y él a Londres para tomar tiempo separados, ambos regresaron a la Argentina en los últimos días. Precisamente, Pepa llegó en un vuelo de última hora desde Inglaterra el martes 12 por la noche, apenas horas antes de que Pampita confirmara la reconciliación.

La modelo retomó su agenda laboral y, este miércoles 13, fue vista llegando a la oficina de Infobae tanto para realizar su ciclo de entrevistas como para brindarle una, en vivo, a Tatiana Schapiro.

Sin embargo, no llegó sola. “La sorpresa de la mañana fue que, cuando ingresó, entró con Martín Pepa, que vino al rescate para recuperarla. Está dada la reconciliación porque Pampita decidió mostrarse con él ante todos”, aseguró Ale Castelo en el móvil de Intrusos (América TV).