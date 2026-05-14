    • 14 de mayo de 2026 - 11:14

    "Una en un sillón", el musical unipersonal que bucea por el amor, el abandono y el absurdo

    La obra protagonizada por Josefina de Cara subirá a escena este sábado 16 de mayo a las 21 horas. Los detalles de una invitación escénica que invita a repensar los discursos y la responsabilidad vincular.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Luego de conquistar al público europeo como el de distintas provincias de Argentina, sube nuevamente a la escena sanjuanina “Una en un sillón”, el unipersonal protagonizado por Josefina de Cara. La puesta, que combina dinamismo, humor y reflexión, invita a disfrutar de un momento donde la reflexión tendrá un rol más que presente a lo largo de toda la obra.

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    Josefina viene trabajando en la puesta en escena de esta obra desde el 2017, indagando en el formato musical, combinando herramientas propias de la actuación como de la poesía, construyendo así una experiencia sonora donde la voz se amplifica, susurra, canta, jadea y explota. En escena, la actriz en soledad se encargará de guiar al público a través de un universo de voces entrelazadas. “Todas las veces es diferente”, comenta.

    En palabras de la actriz, el volver a poner esta obra en escena cuando ha tenido la oportunidad de estar en girando por distintas provincias como en España, representa una necesidad de repensar aquellos discursos que todavía algunas personas tienen internalizados, arraigados a ciertas creencias y experiencias que llevan a creer cómo deben ser los vínculos amorosos y afectivos. “Es necesario seguir haciéndonos preguntas, volver sobre ellas las veces que haga falta para desentrañar los enredos emocionales que muchas veces nos provoca el amor romántico”, explicó.

    Y continuó: “La heterosexualidad normativa, la monogamia como modelo hegemónico y las formas “correctas” de vincularnos son responsables de una jerarquización afectiva en la que la pareja ocupa el lugar más alto de la pirámide, derramando sus lógicas y problemáticas sobre otros vínculos: amistades, familias, comunidades y redes afectivas. Esta es una invitación al amor propio, a revisar conductas heredadas y a pensar que, quizás hoy, podamos construir otros relatos posibles sobre el amor y los vínculos”.

    Así, tras su paso desde el 2021 por distintos festivales y ciclos en Buenos Aires, Córdoba, San Juan, San Luis, Río Negro, Catamarca y La Rioja, como también la exitosa gira que realizaron durante el año pasado en España, “Una en un sillón” sube a escena nuevamente para que el espectador disfrute de un momento de diversión, de humor, pero también de reflexión.

    “Una en un sillón es un musical patético sobre el amor romántico, el abandono y el absurdo de sostener una ficción hasta el hartazgo”, destacan desde la producción de la obra.

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    Toda la información sobre la función de “Una en un sillón”

    El unipersonal estará subiendo a escena este sábado 16 de mayo, desde las 21 horas, en la Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins Este 501 - Capital).

    Las entradas anticipadas se pueden solicitar al WhatsApp 3515185606 o adquirir el mismo día de la función por las boleterías del teatro. Un detalle importante es que hay descuentos para grupos.

    Ficha Técnica

    Actuación y dramaturgia: Josefina de Cara

    Asistencia en dirección: Lulo Milán

    Mirada externa: Paula Baigorrí, Lulo Milán, Pedro Alonso

    Dramaturgista: Daniel Misses

    Diseño lumínico: Tachi Sáez

    Diseño de vestuario: Silvia Zavaglia

    Diseño de escenografía: Lorena “Negra” López

    Diseño sonoro: Pedro Alonso y Josefina de Cara

    Operación técnica: Lulo Milán

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