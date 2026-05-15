    • 15 de mayo de 2026 - 09:14

    Después de más de 10 años, Adam Sandler reunirá al elenco original en "Son como niños 3"

    Kevin James, Chris Rock, David Spade y Rob Schneider vuelven para la tercera entrega de la franquicia, confirmada en los Netflix Upfronts 2026.

    Son como niños.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    La confirmación de una nueva película de Son como niños con Adam Sandler como protagonista y productor marca el regreso de una de las franquicias de comedia más reconocidas a nivel internacional, esta vez con un estreno exclusivo en Netflix.

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    El anuncio, difundido por People, ha generado expectativa entre los seguidores, mientras la saga da un giro histórico al debutar directamente en una plataforma de streaming, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo audiovisual.

    Son como niños: una franquicia consolidada en la comedia familiar

    Desde su primera entrega, Son como niños se posicionó como un referente en el cine de comedia familiar.

    Liderada por Adam Sandler, la serie se destaca por contar con un elenco coral y una trama centrada en la amistad y los reencuentros, factores que han permitido que la saga conecte con públicos de diferentes edades y contextos.

    La primera película, estrenada en 2010, recaudó más de USD 271 millones a nivel global, según datos de Box Office Mojo, consolidando su éxito desde el inicio.

    El enfoque de la franquicia en valores universales y situaciones cotidianas ha favorecido su permanencia en la cultura popular, mientras que la secuela, estrenada en 2013, ratificó el interés de la audiencia y la capacidad de Sandler para renovar el atractivo de la propuesta.

    Detalles del proyecto y expectativas para el estreno

    La nueva película cuenta con la aprobación confirmada de Netflix y el liderazgo de Adam Sandler en la producción ejecutiva. Hasta el momento, no se han anunciado otros miembros del reparto ni se ha fijado una fecha oficial de estreno, según publicó People.

    La reserva sobre la trama y el desarrollo creativo ha alimentado la expectación entre los seguidores de la saga, quienes esperan novedades sobre el enfoque de la historia y la posible incorporación de actores recurrentes de entregas anteriores.

    El regreso de Sandler en un doble rol —protagonista y productor— anticipa una continuidad en el tono y el espíritu de la franquicia, adaptado a los nuevos formatos de exhibición y al potencial de distribución internacional de Netflix.

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