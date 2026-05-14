San Juan busca la final de tango en el porteño Campeonato de Baile de la Ciudad

La pareja sanjuanina integrada por Gerardo Lecich Abraham y Silvana Meneses competirá hoy en la semifinal del prestigioso Campeonato de Baile de la Ciudad, en Buenos Aires. Tras superar con éxito las rondas clasificatorias, los bailarines representarán a la provincia en la categoría Tango Milongueros del Mundo, buscando un lugar en la gran final.

"Estamos muy felices porque es nuestra segunda vez en la semifinal del Campeonato de la Ciudad, ya que en el 2024 fue nuestra primera experiencia y semifinal en esta misma categoría", destacó Silvana en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Lecich y Meneses saldrán a la pista del Espacio Cultural Carlos Gardel con el número 94 , dentro de la categoría Adulto . En esta ronda semifinal, deberán medir su talento y elegancia frente a otras siete parejas, en un evento que destaca por el rigor técnico y la pasión interpretativa de sus participantes.

Con la mirada puesta en la final, pero con la satisfacción del deber cumplido hasta el momento, Meneses expresó con orgullo: "Allí estaremos representando a nuestro querido San Juan" . La expectativa crece entre los seguidores del género en la provincia, que aguardan con ilusión el desempeño de sus embajadores en la mítica pista porteña.

Una vidriera para el mundo

"El Campeonato de la Ciudad se realiza hace muchos años en CABA. Acá se reúnen las mejores parejas porteñas y del mundo para competir en Tango de Pista, Vals y Milonga. Nosotros hemos ganado la clasificación a la Semifinal en Tango Milongueros del Mundo, que es una categoría abierta a todas las provincias y países", explicó la bailarina.

El proceso para llegar a esta instancia no fue sencillo. Las etapas clasificatorias se desarrollaron en distintas milongas y espacios culturales emblemáticos de la capital argentina, donde los sanjuaninos demostraron el nivel del tango que se cultiva en su tierra natal.