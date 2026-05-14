    • 14 de mayo de 2026 - 15:41

    San Juan busca la final de tango en el porteño Campeonato de Baile de la Ciudad

    Gera Lecich Abraham y Silvana Meneses representan a la provincia en la semifinal de Milongueros del Mundo. Con el número 94, competirán hoy, jueves 14, en CABA.

    Lo mejor del tango a nivel nacional se mide en CABA y allí están los sanjuaninos Gerardo Lecich (h) y Silvana Meneses.&nbsp;&nbsp;

    Lo mejor del tango a nivel nacional se mide en CABA y allí están los sanjuaninos Gerardo Lecich (h) y Silvana Meneses.  

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    Por Estela Ruiz M.

    La pareja sanjuanina integrada por Gerardo Lecich Abraham y Silvana Meneses competirá hoy en la semifinal del prestigioso Campeonato de Baile de la Ciudad, en Buenos Aires. Tras superar con éxito las rondas clasificatorias, los bailarines representarán a la provincia en la categoría Tango Milongueros del Mundo, buscando un lugar en la gran final.

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    "Estamos muy felices porque es nuestra segunda vez en la semifinal del Campeonato de la Ciudad, ya que en el 2024 fue nuestra primera experiencia y semifinal en esta misma categoría", destacó Silvana en diálogo con DIARIO DE CUYO.

    Lecich y Meneses saldrán a la pista del Espacio Cultural Carlos Gardel con el número 94, dentro de la categoría Adulto. En esta ronda semifinal, deberán medir su talento y elegancia frente a otras siete parejas, en un evento que destaca por el rigor técnico y la pasión interpretativa de sus participantes.

    Con la mirada puesta en la final, pero con la satisfacción del deber cumplido hasta el momento, Meneses expresó con orgullo: "Allí estaremos representando a nuestro querido San Juan". La expectativa crece entre los seguidores del género en la provincia, que aguardan con ilusión el desempeño de sus embajadores en la mítica pista porteña.

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    Gerardo Lecich y Silvana Meneses, de San Juan a la exigente pista porteña

    Gerardo Lecich y Silvana Meneses, de San Juan a la exigente pista porteña

    Una vidriera para el mundo

    "El Campeonato de la Ciudad se realiza hace muchos años en CABA. Acá se reúnen las mejores parejas porteñas y del mundo para competir en Tango de Pista, Vals y Milonga. Nosotros hemos ganado la clasificación a la Semifinal en Tango Milongueros del Mundo, que es una categoría abierta a todas las provincias y países", explicó la bailarina.

    El proceso para llegar a esta instancia no fue sencillo. Las etapas clasificatorias se desarrollaron en distintas milongas y espacios culturales emblemáticos de la capital argentina, donde los sanjuaninos demostraron el nivel del tango que se cultiva en su tierra natal.

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