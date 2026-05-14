"Tango homenaje": un profundo tributo a los hermanos Expósito

El jueves 21 de mayo , la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario recibirá el espectáculo “Tango Homenaje" , que incluye la experimentada voz de Patricia Cangemi . El elenco oriundo de Mendoza propone un recorrido íntimo y estético por el legado de Virgilio y Homero Expósito , figuras fundamentales e íconos de la música ciudadana argentina.

El espectáculo no se limita a un concierto convencional, es una apuesta integral. “Vamos trabajando texturas, donde por momentos entra la danza”, contó Cangemi (hace cuatro años al frente del Programa de Formación de Canto Popular en el Teatro del Bicentenario), quien es parte de un equipo de artistas de trayectoria: junto a ella en voces, Diego Flores; Diego Ferreira en guitarra y Mariano Colombo en piano. Claudia Putalivo , artista invitada, aportará su danza, en algunos pasajes junto a Ferreira, su esposo, también bailarín.

“ Es la primera vez que salimos con el espectáculo y estamos muy felices de llegar a San Juan , gracias al Teatro que nos ha brindado este espacio”, dijo Cangemi, hermana de la cantante lírica Verónica Cangemi, hijas de la gran maestra de artistas, la sanjuanina, “La Pepa” Cangemi.

El proyecto, contó Patricia, surgió de una necesidad de profundizar en los autores fundamentales del género, alejándose de los repertorios variados. Hace aproximadamente un año, este grupo mendocino comenzó a gestar la agrupación con la premisa de dedicar cada temporada a un compositor o poeta específico .

“Hace un poquito antes de un año empezamos a charlar de poder buscar cada año distintos autores, para homenajear a los compositores en las letras y en la composición de la música. Más que hacer un concierto donde haya una variedad de autores, hemos apuntado a eso, a concentrarnos solamente en dos autores y profundizar en ellos”, relató la intérprete.

Los Expósito: el primer "Tango Homenaje"

Más allá de que son parte importante del repertorio de los cantantes, la elección de los hermanos Homero y Virgilio Expósito como punto de partida para esta serie de “Tango Homenaje” responde a la riqueza de su vanguardia. A través de clásicos como “Afiches”, “Trenzas” y su clásico “Naranjo en flor”, entre otros, el grupo logra evocar imágenes que escapan al cliché tradicional.

Primero hay que saber sufrir. Después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento... (Naranjo en flor, 1944) Primero hay que saber sufrir. Después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento... (Naranjo en flor, 1944)

“Nos pareció muy rica la poética de Homero. Su poesía es muy fuerte, es muy emotiva, es una exquisitez”, explicó. "Es un tango más de vanguardia, no tan Gardeliano; y nos pareció bueno iniciar esto con algo más contemporáneo", sumó.

image Grandes valores del tango: los hermanos Expósito, Homero y Virgilio, figuras de la recordada "generación del '40". Poeta y compositor, Homero nació el 5 de noviembre de 1918 y falleció el 23 de septiembre de 1987. Músico, compositor y director teatral, Virgilio nació el 3 de mayo de 1924 y falleció el 25 de octubre de 1997.

La artista apuntó que no hay textos en el show, innecesarios ante tanta riqueza. “Habla la música, habla la poesía y habla la estética. Tenés, por ejemplo, ‘Siempre París', que poco se canta, y que te posiciona ahí, en una imagen tanguera que no es la habitual del barrio porteño… Hay muchas imágenes que van tirando los hermanos Expósito, que verdaderamente son geniales", concluyó en referencia a los artistas que pusieron en lo más alto del tango ese apellido creado por su padre, un huérfano que se crió en la Casa de Niños Expósitos, de Buenos Aires.

La cita en el Teatro del Bicentenario

Tango Homenaje