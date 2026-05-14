Este es el pronóstico del tiempo en San Juan para este jueves 14 de mayo

Según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), San Juan vivirá este jueves 14 de mayo una jornada estable, con cielo mayormente nublado y temperaturas agradables durante la tarde.

La temperatura mínima prevista es de 2°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C, marcando una importante amplitud térmica entre la mañana y la tarde.

Durante gran parte del día el cielo se presentará mayormente nublado, aunque sin probabilidades de precipitaciones. En cuanto al viento, provendrá del sector sur durante el día y rotará al sudoeste por la noche, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Para los próximos días, el organismo nacional anticipa condiciones similares y temperaturas otoñales estables, con máximas que oscilarán entre los 13°C y 21°C.

Pronóstico del tiempo en San Juan: smn14052026 Pronóstico del tiempo jueves 14 de mayo de 2026. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.