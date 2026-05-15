    • 15 de mayo de 2026 - 16:32

    Fabiana Cantilo en San Juan: te contamos todo lo que tenés que saber para verla

    La mítica voz del rock nacional llega al Teatro Sarmiento con un show íntimo en formato trío, repasando sus grandes clásicos y temas nuevos.

    Fabiana Cantilo traerá su rock y su energía al Teatro Sarmiento, esta vez en formato trío.&nbsp;

    Fabiana Cantilo traerá su rock y su energía al Teatro Sarmiento, esta vez en formato trío. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La mítica voz del rock nacional, Fabiana Cantilo, sonará en la provincia, en un show que promete ser inolvidable, y Diario de Cuyo te cuenta todo lo que necesitás saber para ir a verla. La cita será el sábado 30 de mayo, en el Teatro Sarmiento, donde la artista desplegará toda su magia con la energía que la caracteriza.

    Leé además

    la revancha de eugenia quevedo con ricardo arjona en su concierto de cordoba

    La revancha de Eugenia Quevedo con Ricardo Arjona en su concierto de Córdoba

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Pablo Echarri vuelve a trabajar con Paola Krum, ahora sobre las tablas

    Maldita Felicidad: Pablo Echarri viene a San Juan junto a Paola Krum

    Por Redacción Diario de Cuyo

    "¡San Juan queridoooo! Qué felicidad volver a encontrarnos", expresó la cantante en sus redes sociales, palpitando este esperado regreso

    Un recorrido por 40 años de rock

    En esta oportunidad, la icónica Intérprete llegará con su nueva propuesta, un formato trío que definió como "tremendo". La intérprete subirá a escena acompañada por los talentosos músicos Marian Pellegrino en guitarra y Cay Gutiérrez en teclados. La velada combinará canciones nuevas, los clásicos de siempre que marcaron a fuego la historia del género y esas "joyas ocultas" de su repertorio que los fanáticos más fieles sabrán apreciar. Además, el espectáculo sumará una atractiva puesta visual y, obviamente, "mucha emoción rockera".

    609066250_18551209294036166_2217279934239638563_n
    Fabiana Cantilo entonará clásicos, nuevos y perlitas de su repertorio

    Fabiana Cantilo entonará clásicos, nuevos y perlitas de su repertorio

    Abrazo energético en el Teatro Sarmiento

    "Nos vamos a abrazar cantando en 432, como siempre", apuntó Fabiana en su posteo a los sanjuaninos, anticipando una conexión muy profunda con el público local. ¿Qué significa ese número? Hace referencia a la frecuencia que ella y otros tantos músicos eligen -los 432 Hz, no los 440 estándar-, por sus supuestas propiedades armónicas y espirituales.

    Ubicaciones y precios de las entradas

    Las localidades ya se encuentran disponibles y los valores varían según la ubicación dentro de la sala:

    • Platea Baja (Filas 01 a 10): $60.000

    • Platea Baja (Filas 11 a 15): $55.000

    • Platea Baja (Filas 16 a 20): $50.000

    • Pullman: $35.000

    • Gradas: $30.000

    Dato clave para la compra: Los tickets anticipados se pueden adquirir de forma online a través de la plataforma EntradaWeb (www.entradaweb.com.ar) o directamente en las boleterías del Teatro Sarmiento. Como beneficio especial para los asistentes, se ofrece la opción de abonar las entradas en 3 cuotas sin interés.

    DIARIO DE CUYO TE INVITA AL RECITAL

    Si sos fan de la mejor intérprete femenina del rock nacional, DIARIO DE CUYO te lleva a verla. Para participar por las entradas, ingresá a las redes de DIARIO DE CUYO, buscá el posteo del sorteo y seguí las indicaciones!

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Airbag y su Club de la Pelea 2 ya van por el cuarto Vélez

    Sigue el furor por Airbag: los hermanos Sardelli agregaron el cuarto show en Vélez

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Pablo Flores Torres interpretará algunas canciones de su exitoso musical Alberdi en la Legislatura Provincial de San Juan

    Teatro Musical: Pablo Flores Torres trae su Alberdi a San Juan

    Por Estela Ruiz M.
    Son como niños.

    Después de más de 10 años, Adam Sandler reunirá al elenco original en "Son como niños 3"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Pampita junto a su hija Blanca.

    El sentido mensaje de Pampita a Blanca el día en que hubiera cumplido 20 años: "El honor de ser tu mamá"

    Por Redacción Diario de Cuyo