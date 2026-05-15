Fabiana Cantilo en San Juan: te contamos todo lo que tenés que saber para verla

La mítica voz del rock nacional, Fabiana Cantilo , sonará en la provincia, en un show que promete ser inolvidable, y Diario de Cuyo te cuenta todo lo que necesitás saber para ir a verla. La cita será el sábado 30 de mayo , en el Teatro Sarmiento , donde la artista desplegará toda su magia con la energía que la caracteriza.

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En esta oportunidad, la icónica Intérprete llegará con su nueva propuesta, un formato trío que definió como "tremendo". La intérprete subirá a escena acompañada por los talentosos músicos Marian Pellegrino en guitarra y Cay Gutiérrez en teclados . La velada combinará canciones nuevas , los clásicos de siempre que marcaron a fuego la historia del género y esas "joyas ocultas" de su repertorio que los fanáticos más fieles sabrán apreciar. Además, el espectáculo sumará una atractiva puesta visual y, obviamente, "mucha emoción rockera".

"Nos vamos a abrazar cantando en 432, como siempre", apuntó Fabiana en su posteo a los sanjuaninos, anticipando una conexión muy profunda con el público local. ¿Qué significa ese número? Hace referencia a la frecuencia que ella y otros tantos músicos eligen -los 432 Hz, no los 440 estándar-, por sus supuestas propiedades armónicas y espirituales.

Ubicaciones y precios de las entradas

Las localidades ya se encuentran disponibles y los valores varían según la ubicación dentro de la sala:

Platea Baja (Filas 01 a 10): $60.000

Platea Baja (Filas 11 a 15): $55.000

Platea Baja (Filas 16 a 20): $50.000

Pullman: $35.000

Gradas: $30.000

Dato clave para la compra: Los tickets anticipados se pueden adquirir de forma online a través de la plataforma EntradaWeb (www.entradaweb.com.ar) o directamente en las boleterías del Teatro Sarmiento. Como beneficio especial para los asistentes, se ofrece la opción de abonar las entradas en 3 cuotas sin interés.

DIARIO DE CUYO TE INVITA AL RECITAL

Si sos fan de la mejor intérprete femenina del rock nacional, DIARIO DE CUYO te lleva a verla. Para participar por las entradas, ingresá a las redes de DIARIO DE CUYO, buscá el posteo del sorteo y seguí las indicaciones!