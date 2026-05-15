Teatro Musical: Pablo Flores Torres trae su Alberdi a San Juan

En el marco de su gran éxito con “Alberdi, El Musical” , el reconocido artista sanjuanino Pablo Flores Torres regresará a la provincia, donde brindará un adelanto de la obra en la Legislatura Provincial , de cara a su estreno en San Juan. Además, el día 23 dictará una masterclass en el Espacio Teatral TES.

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El próximo viernes 22 de mayo, a las 20:00 h , Flores Torres -creador, director y protagonista de este título de teatro musical que en julio hará temporada en el Teatro Nacional Cervantes- se presentará en el Auditorio Emar Acosta , anexo de la Legislatura provincial. Allí recibirá un reconocimiento “por el impacto que Alberdi está generando a nivel nacional”, tal como el artista señaló a DIARIO DE CUYO. A su vez, la visita será una suerte de adelanto de la llegada de la obra a San Juan , con fecha a confirmar.

En la oportunidad, interpretará algunas canciones de esta creación, ganadora de cuatro Premios GEA (Mejor musical off, Mejor elenco, Mejor banda sonora original y Mejor actor protagónico) y declarada De Interés Cultural por el Senado de la Nación. Se trata de éxitos que también han tenido enorme repercusión en plataformas digitales: El mundo va a hablar de nosotros, Alcemos nuestra voz, Un faro en la oscuridad y Quiere y puede.

La presentación será junto a un conjunto de voces sanjuaninas, integrantes de Clann, el elenco local que dirige Selene Flores y que llevó a escena “Deolinda”, otra de las creaciones de Flores Torres. Serán de la partida Agostina Ramella, Candela Godoy, Elisa Navarro, Gabriel Navarro, Guadalupe García Gomis, Julián Bartolomé, Lourdes Miranda, Luna Herrera, Ramiro Carbajal y Martina Monassa.

“Quienes deseen acompañarnos y formar parte de este momento tan especial serán más que bienvenidos”, expresó el sanjuanino, feliz con este regreso.

“Hace mucho que no vuelvo a hacer algo artístico o que tenga que ver con mi profesión, y volver para eso remueve emociones, porque es el lugar donde di mis primeros pasos, los espacios y lugares donde me moví por primera vez, donde tuvo mis primeros encuentros con lo que amo hacer”, expresó en charla con este medio. “Estoy en este momento justo en el Palacio Libertad, por algo lindísimo que se viene y estoy contando al mismo tiempo que vuelvo al lugar donde todo comenzó a nivel artístico, así que imagínate lo que significa para mí este regreso”, agregó Flores Torres, conmovido por la vuelta.

Estoy en este momento justo en el Palacio Libertad, por algo lindísimo que se viene y estoy contando al mismo tiempo que vuelvo al lugar donde todo comenzó a nivel artístico, así que imagínate lo que significa para mí este regreso Estoy en este momento justo en el Palacio Libertad, por algo lindísimo que se viene y estoy contando al mismo tiempo que vuelvo al lugar donde todo comenzó a nivel artístico, así que imagínate lo que significa para mí este regreso

image Alberdi, El Musical, hará una nueva temporada en 2026: en julio debutará en el Teatro Nacional Cervantes

Masterclass de Teatro Musical

En el marco de su estadía en la provincia, Flores Torres brindará una masterclass de Teatro Musical en Sala TES, que la ha definido como “una oportunidad increíble para entrenar, jugar y aprender junto a uno de los grandes referentes del musical en Argentina”.

Está destinada a todas aquellas personas que deseen profundizar su formación artística y adquirir nuevas herramientas para desarrollarse en este género. Está abierta a personas de todas las edades y niveles de experiencia.

Durante el seminario se trabajarán aspectos fundamentales del teatro musical, incluyendo interpretación, técnica vocal, actuación y herramientas prácticas para abordar este género de manera integral.