En el marco de la inauguración de la tercera edición de la Feria del Libro Pocito 2026 “Donde la cultura nos une”, el intendente Fabián Aballay presentó el libro “Pocito, mi lugar en el mundo”, una obra destinada a rescatar la historia y la identidad del departamento.

La actividad se desarrolló en el Polideportivo Jesús Morales y contó con la participación de autoridades municipales, educativas y vecinos de la comunidad. El libro permitirá a los lectores conocer la historia de los principales barrios y villas de Pocito, así como también el origen de los nombres de las calles de Villa Aberastain, la cabecera departamental.

Además, la publicación reúne relatos, imágenes inéditas y referencias a hombres, mujeres y familias que contribuyeron al crecimiento y desarrollo del departamento a lo largo de los años.

Según se informó, la obra estará disponible en formato digital mediante un enlace de consulta abierta , para facilitar el acceso de vecinos, estudiantes e investigadores interesados en el patrimonio histórico y cultural de Pocito.

Durante la presentación, Aballay destacó la importancia de promover la educación y la cultura como herramientas fundamentales para el crecimiento de la comunidad.

“La educación y la cultura son pilares fundamentales para el desarrollo de una comunidad. Es parte de nuestra política de Estado fomentar la cultura y el desarrollo de la misma”, expresó el jefe comunal. “La educación y la cultura son pilares fundamentales para el desarrollo de una comunidad. Es parte de nuestra política de Estado fomentar la cultura y el desarrollo de la misma”, expresó el jefe comunal.

Además, señaló que la feria representa un espacio de encuentro entre autores, lectores y editoriales, promoviendo el hábito de la lectura y el intercambio cultural.