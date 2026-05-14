En Pocito hallaron un arsenal, droga y fauna silvestre en dos allanamientos de la Policía Rural

Secuestraron armas de fuego, cannabis, aves autóctonas y animales exóticos en dos operativos realizados en Carpintería y calle 8. Un hombre terminó detenido y otro quedó bajo investigación por tenencia ilegal de fauna.

Un importante operativo de la Policía Rural sacudió al departamento Pocito luego de que efectivos de la Unidad Rural N° 4 y de la División Policía Rural realizaran dos allanamientos simultáneos que dejaron al descubierto un inquietante escenario: armas de fuego, droga, aves autóctonas cautivas y animales silvestres en cautiverio ilegal.

El primer procedimiento se llevó a cabo en calle Mendoza Vieja s/n, en Villa Pons, Carpintería, con la presencia del veedor de justicia del Juzgado de Faltas y Convivencia. Allí, los uniformados entrevistaron a un hombre de apellido Nievas, de 32 años, y hallaron tres benteveos encerrados en jaulas, además de una jaula vacía, cuchillos de distintas dimensiones y dos rifles de aire comprimido.

Sin embargo, el hallazgo más grave se produjo durante la requisa realizada junto al personal de Drogas Ilegales. En la vivienda secuestraron dos kilos de flores y otros dos kilos de hojas de cannabis, además de diversos elementos utilizados para fraccionamiento y comercialización, entre ellos una balanza, pipas, papel para armado, un picadero y cigarrillos artesanales.

Nievas quedó vinculado a una causa federal y fue citado por la Unidad Fiscal Federal de San Juan.

Como si fuera poco, en el mismo domicilio los efectivos encontraron un verdadero arsenal: cinco armas largas y un revólver, junto a cartuchos de distintos calibres, entre ellos 22, 12, 14, 16 y 18. Ante esta situación intervino la UFI Flagrancia, y el ayudante fiscal Mario Alberto Quiroga ordenó el secuestro inmediato de las armas y la detención del sospechoso, quien quedó alojado en la Comisaría 7ª de Pocito.