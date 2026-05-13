Renunció Belén Barboza, la número dos del Ministerio de Turismo

Belén Barboza renunció a su cargo como secretaria de Turismo de San Juan este miércoles, dimisión que fue aceptada por el ministro del área, Guido Romero. De acuerdo a lo señalado por fuentes oficiales consultadas, el alejamiento tiene que ver con motivos personales.

La renuncia de Barboza abre ahora un nuevo escenario dentro del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte , en medio de expectativas por conocer quién será designado para ocupar un cargo clave en el desarrollo turístico de la provincia. Aunque por el momento no hay ningún nombre para la sucesión .

La exfuncionaria publicó un posteo en sus redes sociales confirmando la renuncia. "Hoy me toca cerrar una etapa muy importante de mi vida y comunicar mi renuncia al cargo de Secretaria de Turismo de la Provincia de San Juan", indicó.

"Quiero agradecer profundamente al gobernador Marcelo Orrego por haberme dado la oportunidad de asumir esta enorme responsabilidad y de trabajar por una actividad que amo y para la cual me formé profesionalmente", continuó.

Finalmente, señaló: "También quiero agradecer especialmente a cada vecino de Pocito por el cariño, el respeto y el acompañamiento que me brindaron siempre. Cuando me tocó ser concejal y en estos años de mi cargo de Secretaria de Turismo traté siempre de estar cerca y al pie de cada pedido, hoy aprovecho también para pedir disculpas a los que no pude llegar".

"Me llevo el afecto sincero de muchísima gente y eso tiene un valor inmenso para mí. A veces las decisiones más difíciles son también las más necesarias, me voy con la certeza de haber actuado con honestidad, compromiso y corazón, tal cual me lo enseñaron mis padres. Hoy elijo priorizar mi tranquilidad, mis convicciones y el camino personal que deseo construir de aquí en adelante", relató.

"Quiero que sepan que más allá de cualquier cargo o función, voy a seguir estando presente desde el lugar más genuino, como vecina, como amiga y como alguien que quiere profundamente a su departamento. Gracias a mi gran equipo de Pocito, a quienes caminaron conmigo, me tendieron una mano y confiaron en mí, los llevaré siempre en mi corazón".