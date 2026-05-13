[VIDEO] Raid peligroso en Pocito: un conductor aparentemente ebrio derribó una pared, chocó una moto y terminó detenido

Momentos de extrema tensión se vivieron en las últimas horas en Pocito, donde un hombre a bordo de una camioneta Chevrolet protagonizó una peligrosa secuencia de choques y destrozos en distintos sectores del departamento.
El hombre manejaba una camioneta Chevrolet y los vecinos intentaron frenarlo luego de varias maniobras arriesgadas.
Momentos de extrema tensión se vivieron en las últimas horas en Pocito, donde un hombre a bordo de una camioneta Chevrolet protagonizó una peligrosa secuencia de choques y destrozos en distintos sectores del departamento.
Según relataron vecinos de la zona, el conductor se encontraba en aparente mal estado y habría comenzado el recorrido en inmediaciones de Lote Hogar 39, donde varias personas intentaron detenerlo e incluso lo corrieron arrojándole piedras debido a la peligrosidad de sus maniobras.
Durante la huida, el hombre impactó contra una vivienda y una motocicleta, para luego continuar a gran velocidad hasta el barrio Teresa de Calcuta. Allí, lejos de detenerse, volvió a chocar contra otra casa y provocó nuevos daños materiales.
Testigos aseguraron que en las imágenes registradas por vecinos se observa el momento en que derriba una pared, embiste una moto y continúa escapando con la camioneta patinando y con claros signos de descontrol.
La situación generó gran preocupación debido a que el último choque ocurrió en una calle muy transitada del barrio, por donde circulan diariamente niños que asisten a la escuela. “Menos mal que no lastimó a nadie y no pasó una desgracia”, comentaron vecinos de la zona.
El raid terminó cuando el conductor chocó contra un canasto de basura ubicado frente a una vivienda. La camioneta quedó con una de sus ruedas completamente destrozada, lo que impidió que continuara escapando.
Tras varios llamados al 911 y un importante revuelo en la zona, personal policial llegó al lugar y logró detener al hombre, mientras los vecinos observaban conmocionados la escena. Hasta el momento no trascendió oficialmente la identidad del detenido ni si se encontraba bajo los efectos del alcohol u otra sustancia.