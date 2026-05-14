Infraestructura avanza con una obra clave que fortalecerá la seguridad para los vecinos de Pocito

El Gobierno de San Juan , a través del Ministerio de Infraestructura, continúa avanzando con la construcción de la nueva Comisaría del Barrio Las Pampas , en Pocito. Se trata de una obra financiada íntegramente con fondos provinciales , pensada para fortalecer la seguridad y acompañar el crecimiento urbano de una de las zonas con mayor expansión del departamento.

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El edificio de la nueva dependencia policial en Pocito, obra de Infraestructura, muestra un importante avance.

Actualmente, los trabajos atraviesan una etapa fundamental para el desarrollo y avance del nuevo edificio. En los últimos días se completó el hormigonado total de la platea de fundación, una intervención clave que permitirá sostener toda la estructura de la futura dependencia policial.

Previamente también se ejecutaron las instalaciones sanitarias subterráneas, incluyendo cañerías cloacales y pluviales, dejando preparada la infraestructura esencial antes del inicio de la elevación de muros.

Con esta etapa finalizada, la obra avanzará ahora hacia el levantamiento de mamposterías y columnas estructurales, comenzando a definirse de manera visible los distintos sectores que integrarán el edificio.

comisaria5 La comisaría del Barrio Las Pampas, en Pocito, contará con medidas de reguridad y vigilancia reforzadas.

Edificio con seguridad y vigilancia reforzadas

La nueva dependencia policial será construida mediante un sistema tradicional de hormigón armado y mampostería de ladrillón, respetando las condiciones técnicas establecidas para este tipo de infraestructura. Además, incorporará elementos específicos de seguridad, como aberturas reforzadas, cerramientos de protección y un sistema de circuito cerrado de video destinado a fortalecer las tareas de vigilancia y monitoreo.

La construcción de esta comisaría representa una respuesta concreta a una necesidad vinculada al crecimiento poblacional y urbano de la zona. Su futura puesta en funcionamiento permitirá brindar mejores condiciones de trabajo para el personal policial y reforzar la prevención y la seguridad para las familias del sector.

‘En un contexto complejo para la obra pública, la Provincia continúa sosteniendo inversiones estratégicas con recursos propios, priorizando infraestructura que impacta directamente en la calidad de vida de los sanjuaninos y fortalece el orden y la seguridad en cada departamento’, dijeron desde el Ministerio de Infraestructura.