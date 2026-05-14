    • 14 de mayo de 2026 - 21:23

    Infraestructura avanza con una obra clave que fortalecerá la seguridad para los vecinos de Pocito

    Se trata de la construcción de la nueva Comisaría del Barrio Las Pampas que inició Infraestructura con fondos provinciales.

    Con fondos provinciales, Infraestructura avanza con la construcción de la nueva Comisaría del Barrio Las Pampas, en Pocito.

    Con fondos provinciales, Infraestructura avanza con la construcción de la nueva Comisaría del Barrio Las Pampas, en Pocito.

    Foto:

    (Prensa de Infraestructura)
    Por Fabiana Juarez

    El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, continúa avanzando con la construcción de la nueva Comisaría del Barrio Las Pampas, en Pocito. Se trata de una obra financiada íntegramente con fondos provinciales, pensada para fortalecer la seguridad y acompañar el crecimiento urbano de una de las zonas con mayor expansión del departamento.

    Leé además

    capital presento una amplia propuesta gratuita de capacitacion en oficios, tecnologia y formacion laboral

    Capital presentó una amplia propuesta gratuita de capacitación en oficios, tecnología y formación laboral

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Rivadavia comenzó con la obra de urbanización de la esquina conformada por las calles Sargento Cabral y Cabañas.

    Rivadavia avanza con mejoras para los vecinos: comenzó la obra de urbanización en una esquina clave

    Por Fabiana Juarez
    comisaria3
    El edificio de la nueva dependencia policial en Pocito, obra de Infraestructura, muestra un importante avance.

    El edificio de la nueva dependencia policial en Pocito, obra de Infraestructura, muestra un importante avance.

    Avances de la obra de Infraestructura en Pocito

    Actualmente, los trabajos atraviesan una etapa fundamental para el desarrollo y avance del nuevo edificio. En los últimos días se completó el hormigonado total de la platea de fundación, una intervención clave que permitirá sostener toda la estructura de la futura dependencia policial.

    Previamente también se ejecutaron las instalaciones sanitarias subterráneas, incluyendo cañerías cloacales y pluviales, dejando preparada la infraestructura esencial antes del inicio de la elevación de muros.

    Con esta etapa finalizada, la obra avanzará ahora hacia el levantamiento de mamposterías y columnas estructurales, comenzando a definirse de manera visible los distintos sectores que integrarán el edificio.

    comisaria5
    La comisaría del Barrio Las Pampas, en Pocito, contará con medidas de reguridad y vigilancia reforzadas.

    La comisaría del Barrio Las Pampas, en Pocito, contará con medidas de reguridad y vigilancia reforzadas.

    Edificio con seguridad y vigilancia reforzadas

    La nueva dependencia policial será construida mediante un sistema tradicional de hormigón armado y mampostería de ladrillón, respetando las condiciones técnicas establecidas para este tipo de infraestructura. Además, incorporará elementos específicos de seguridad, como aberturas reforzadas, cerramientos de protección y un sistema de circuito cerrado de video destinado a fortalecer las tareas de vigilancia y monitoreo.

    La construcción de esta comisaría representa una respuesta concreta a una necesidad vinculada al crecimiento poblacional y urbano de la zona. Su futura puesta en funcionamiento permitirá brindar mejores condiciones de trabajo para el personal policial y reforzar la prevención y la seguridad para las familias del sector.

    ‘En un contexto complejo para la obra pública, la Provincia continúa sosteniendo inversiones estratégicas con recursos propios, priorizando infraestructura que impacta directamente en la calidad de vida de los sanjuaninos y fortalece el orden y la seguridad en cada departamento’, dijeron desde el Ministerio de Infraestructura.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Obras Sanitarias no tendrá atención al público este viernes 15 de mayo.

    Obras Sanitarias no tendrá atención en sus oficinas por el Día del Sanitarista

    Por Redacción Diario de Cuyo
    san juan sera sede del congreso nacional fira joven nueva generacion inmobiliaria

    San Juan será sede del Congreso Nacional FIRA Joven "Nueva generación inmobiliaria"

    El municipio de San Martín sale a recorrer el departamento para entregar gratis semillas de temporada a los vecinos.

    El municipio de San Martín sale a repartir semillas por el departamento para impulsar las huertas familiares

    Por Fabiana Juarez
    sergio miodowsky inauguro la remodelacion de la union vecinal rodriguez pinto en rivadavia

    Sergio Miodowsky inauguró la remodelación de la Unión Vecinal Rodríguez Pinto en Rivadavia

    Por Redacción Diario de Cuyo