San Juan será sede del Congreso Nacional FIRA Joven "Nueva generación inmobiliaria"

En vísperas de este evento, el secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín, tuvo una reunión con integrantes del Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de San Juan y de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) para hablar del Congreso Inmobiliario FIRA Joven.

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El Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de San Juan, conjuntamente con la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), organizarán el “Congreso Inmobiliario FIRA Joven – San Juan 2026”, evento que contará con el apoyo del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. Este encuentro se desarrollará los días 28 y 29 de mayo en el Auditorio Eloy Camus.

El evento reunirá a referentes del sector inmobiliario, desarrolladores, empresarios, profesionales, instituciones y actores vinculados a la construcción, inversión y comercialización inmobiliaria de todo el país, consolidándose como uno de los encuentros más importantes del sector a nivel federal.

La iniciativa tiene como objetivo principal generar un espacio de capacitación, networking y vinculación estratégica entre profesionales y empresas relacionadas con la actividad inmobiliaria, promoviendo además las oportunidades de inversión y desarrollo que ofrece la provincia de San Juan. El evento prevé la llegada de más de 100 directivos, empresarios y profesionales provenientes de distintas provincias, generando movimiento económico y turístico, con impacto directo en hotelería, gastronomía, transporte y comercio local.

Se contará con la presencia de autoridades y representantes de más de 22 instituciones inmobiliarias de todo el país que integran FIRA, destacándose la participación de su Presidente, la Dra. Josefina Pantano, profesional sanjuanina que actualmente lidera la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, junto a miembros del directorio nacional. Además, el Congreso contará con la destacada participación del Lic. Damián Di Pace, reconocido economista y analista de mercados, quien brindará la conferencia “Sector Inmobiliario en el Actual Contexto Económico 2026”