YPF aumentó los combustibles desde hoy: cómo quedaron los precios en San Juan

La compañía lo anunció ayer e impacta desde hoy. Además, dijo que en los próximos 45 días no aumentarán

YPF, la compañía con más bocas de expendio en el país.

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Tras el anuncio del presidente de YPF, Horacio Marín, se aplicó un aumento del 1% en los combustibles en todo el país y se anunció un nuevo periodo de congelamiento.

Nuevos precios en San Juan:

Súper: $2.138

Infinia: $2.328

Diesel 500: $2.241

Infinia Diesel: $2.418 El incremento representó aproximadamente $19 por litro. Se informó además que se seguirá aplicando el sistema de "buffer de precios" por hasta 45 días adicionales para no trasladar el impacto de fluctuaciones bruscas en el precio internacional del petróleo (Brent) a los consumidores.

Este anuncio se da en la previa del vencimiento del anterior compromiso de estabilidad de precios que se había resuelto a principios de abril.