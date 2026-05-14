YPF aumentó los combustibles desde hoy: cómo quedaron los precios en San Juan

Tras el anuncio del presidente de YPF, Horacio Marín, se aplicó un aumento del 1% en los combustibles en todo el país y se anunció un nuevo periodo de congelamiento.
La compañía lo anunció ayer e impacta desde hoy. Además, dijo que en los próximos 45 días no aumentarán
Tras el anuncio del presidente de YPF, Horacio Marín, se aplicó un aumento del 1% en los combustibles en todo el país y se anunció un nuevo periodo de congelamiento.
Nuevos precios en San Juan:
Súper: $2.138
Infinia: $2.328
Diesel 500: $2.241
Infinia Diesel: $2.418
El incremento representó aproximadamente $19 por litro. Se informó además que se seguirá aplicando el sistema de "buffer de precios" por hasta 45 días adicionales para no trasladar el impacto de fluctuaciones bruscas en el precio internacional del petróleo (Brent) a los consumidores.
Este anuncio se da en la previa del vencimiento del anterior compromiso de estabilidad de precios que se había resuelto a principios de abril.
"Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de fluctuaciones bruscas en el precio internacional del petróleo (Brent), manteniendo sin restricciones las demás variables que componen el precio, tal como se ha hecho en el periodo anterior", agregó Marín en su cuenta de X.