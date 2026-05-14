    • 14 de mayo de 2026 - 09:49

    YPF aumentó los combustibles desde hoy: cómo quedaron los precios en San Juan

    La compañía lo anunció ayer e impacta desde hoy. Además, dijo que en los próximos 45 días no aumentarán

    YPF, la compañía con más bocas de expendio en el país.

    YPF, la compañía con más bocas de expendio en el país.

    Foto:

    Tras el anuncio del presidente de YPF, Horacio Marín, se aplicó un aumento del 1% en los combustibles en todo el país y se anunció un nuevo periodo de congelamiento.

    Leé además

    ypf aumentara el precio de los combustibles y luego lo mantendra estable por 45 dias

    YPF aumentará el precio de los combustibles y luego lo mantendrá estable por 45 días
    YPF.

    El Gobierno celebró los números de YPF: la petrolera estatal alcanzó "el mejor primer trimestre de su historia"

    Nuevos precios en San Juan:

    • Súper: $2.138

    • Infinia: $2.328

    • Diesel 500: $2.241

    • Infinia Diesel: $2.418

    El incremento representó aproximadamente $19 por litro. Se informó además que se seguirá aplicando el sistema de "buffer de precios" por hasta 45 días adicionales para no trasladar el impacto de fluctuaciones bruscas en el precio internacional del petróleo (Brent) a los consumidores.

    Este anuncio se da en la previa del vencimiento del anterior compromiso de estabilidad de precios que se había resuelto a principios de abril.

    "Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de fluctuaciones bruscas en el precio internacional del petróleo (Brent), manteniendo sin restricciones las demás variables que componen el precio, tal como se ha hecho en el periodo anterior", agregó Marín en su cuenta de X.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La Argentina había perdido el juicio por la expropiación de YPF en primera instancia, pero logró revertir la sentencia mediante la apelación.

    Caso YPF: los demandantes le pidieron a la Justicia de EE.UU. que revise el fallo que favoreció a la Argentina

    La refinería de YPF en Luján de Cuyo producirá un combustible especialmente diseñado para la minería que se distribuidrá a partir de agosto.

    YPF confirmó en la Expo Minera San Juan que desde agosto distribuirá para toda la industria el Diesel Minero, un combustible especial

    Coca Cola busca personal para sus diferentes plantas.

    Coca Cola busca personal en la región: los puestos que ofrece y dónde cargar tu CV

    Hot Sale.

    Del Hot Sale al Hot Week: extendieron los días de ofertas

    Por Redacción Diario de Cuyo