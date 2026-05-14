Del Hot Sale al Hot Week: extendieron los días de ofertas

La organización del evento confirmó que varias marcas mantendrán descuentos y promociones especiales tras la finalización oficial del Hot Sale, que se desarrolló del 11 al 13 de mayo.

Aunque el Hot Sale 2026 finalizó oficialmente el pasado 13 de mayo, los consumidores todavía tendrán algunos días más para aprovechar descuentos y promociones online.

Desde la organización del evento, que reúne a cientos de marcas de todo el país con ofertas especiales en tecnología, indumentaria, electrodomésticos, viajes y otros rubros, informaron que muchas promociones continuarán vigentes hasta el próximo 17 de mayo bajo la modalidad denominada “Hot Week”.

De esta manera, desde este jueves 14 de mayo los usuarios podrán seguir accediendo a precios promocionales y planes de financiación en distintos productos y servicios a través de las plataformas adheridas.

El Hot Sale es organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y se consolidó en los últimos años como uno de los eventos de ventas online más importantes del país.

Durante las primeras jornadas del evento, los rubros más buscados volvieron a ser tecnología, electrodomésticos, indumentaria y celulares, impulsados principalmente por las promociones bancarias y las cuotas sin interés.