    • 14 de mayo de 2026 - 10:26

    Del Hot Sale al Hot Week: extendieron los días de ofertas

    La organización del evento confirmó que varias marcas mantendrán descuentos y promociones especiales tras la finalización oficial del Hot Sale, que se desarrolló del 11 al 13 de mayo.

    Hot Sale.

    Hot Sale.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Aunque el Hot Sale 2026 finalizó oficialmente el pasado 13 de mayo, los consumidores todavía tendrán algunos días más para aprovechar descuentos y promociones online.

    Leé además

    Hot Sale.

    Tecnología y línea blanca impulsaron el Hot Sale en San Juan: el ticket promedio fue de $80 mil y el consumo cayó 5%
    ultimo dia del hot sale 2026: el descuento promedio alcanza el 34%

    Último día del Hot Sale 2026: el descuento promedio alcanza el 34%

    Desde la organización del evento, que reúne a cientos de marcas de todo el país con ofertas especiales en tecnología, indumentaria, electrodomésticos, viajes y otros rubros, informaron que muchas promociones continuarán vigentes hasta el próximo 17 de mayo bajo la modalidad denominada “Hot Week”.

    De esta manera, desde este jueves 14 de mayo los usuarios podrán seguir accediendo a precios promocionales y planes de financiación en distintos productos y servicios a través de las plataformas adheridas.

    El Hot Sale es organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y se consolidó en los últimos años como uno de los eventos de ventas online más importantes del país.

    Durante las primeras jornadas del evento, los rubros más buscados volvieron a ser tecnología, electrodomésticos, indumentaria y celulares, impulsados principalmente por las promociones bancarias y las cuotas sin interés.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    hot sale en cuyo: mendoza lidera las consultas y ventas, pero san juan no se queda detras

    Hot Sale en Cuyo: Mendoza lidera las consultas y ventas, pero San Juan no se queda detrás

    Compras - Hot Sale 2026.

    Comenzó el Hot Sale 2026: todos los descuentos y qué marcas participan

    El hot sale este año se viene con todo.

    Arranca el Hot Sale, con el foco en reactivar el consumo a través del financiamiento en la previa al Mundial

    El hot sale este año se viene con todo.

    Cómo evitar estafas durante el Hot Sale