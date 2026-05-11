Comenzó el Hot Sale 2026: todos los descuentos y qué marcas participan

Comenzó una nueva edición del Hot Sale 2026 en Argentina , uno de los eventos de comercio electrónico más importantes del país, que reunirá durante tres días a cientos de marcas con descuentos especiales, promociones bancarias exclusivas y opciones de financiación para compras online.

Arranca el Hot Sale, con el foco en reactivar el consumo a través del financiamiento en la previa al Mundial

Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) , el evento tendrá lugar desde lunes 11 hasta el miércoles 13 de mayo y ofrece más de 15.000 productos en megaofertas, con rebajas de hasta el 65% y hasta 24 cuotas sin interés en productos seleccionados.

La iniciativa cuenta con la participación de reconocidas marcas de distintos rubros , entre ellos Electro y Tecno, Viajes, Muebles, Hogar y Deco, Indumentaria y Calzado, Deportes y Fitness, Supermercado y Bodegas, Salud y Belleza, Bebés y Niños, Motos y Autos, y Servicios. Durante esas jornadas, los consumidores podrán acceder a ofertas especiales disponibles exclusivamente a través de las tiendas online adheridas.

Los descuentos y promociones comenzarán el lunes 11 de mayo a las 00 , momento en el que se habilitan las promociones en las distintas páginas web de los comercios adheridos al evento. Recién desde ese horario se podrán conocer en detalle las ofertas disponibles, que estarán organizadas por categorías.

En Indumentaria y Calzado, algunas de las marcas participantes serán Dexter, con cuotas sin interés, promociones bancarias y envío gratis; Grid, con descuentos de hasta el 50% y financiación; Coppel, con rebajas y cuotas sin interés; Moov, con beneficios exclusivos; Stock Center, con promociones especiales, cuotas y envío gratis; además de Mercado Libre, entre otras.

Dentro de Electro y Tecno, se destacan Frávega, La Casa del Audio (con hasta 60% OFF y hasta 24 cuotas con bancos seleccionados), Novogar, Gadnic (hasta 24 cuotas sin interés), Samsung, Personal, Cetrogar, Movistar y Naldo.

En la categoría Salud y Belleza participarán Parsur Farmacias, con hasta 50% OFF y cuotas sin interés; Rouge Perfumerías, con descuentos de hasta el 65% y 12 cuotas sin interés; además de Farmacity, Farmaonline, Pigmento, Parfumerie y Juleriaque, entre otras.

En Muebles, Hogar y Deco, figuran marcas como Mercado Libre, Cetrohogar, Easy, Naldo, Sodimac, Sommier Center, Bed Time, Simmons, Frávega y La Espumería. Por su parte, en Deportes y Fitness habrá promociones de Stock Center, Dexter, Mercado Libre y Frávega.

Por último, para quienes busquen promociones en Viajes, estarán presentes empresas como Coris, Colonia Express, Universal Assistance, Assist Card, Pax Assistance, Central de Pasajes, Turismo City, Despegar y Almundo.

Cabe señalar que quienes quieran consultar el listado completo de marcas adheridas y el detalle de cada promoción podrán hacerlo a través de la página oficial del evento, edición 2026 del Hot Sale.