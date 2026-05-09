    • 9 de mayo de 2026 - 12:50

    Caso YPF: los demandantes le pidieron a la Justicia de EE.UU. que revise el fallo que favoreció a la Argentina

    El fondo Burford pidió un recurso excepcional para que todos los magistrados que integran la Cámara de Apelaciones se reúnan a evaluar nuevamente la sentencia que benefició al país. En paralelo, buscarán un laudo favorable del tribunal arbitral del Banco Mundial.

    La Argentina había perdido el juicio por la expropiación de YPF en primera instancia, pero logró revertir la sentencia mediante la apelación.

    La Argentina había perdido el juicio por la expropiación de YPF en primera instancia, pero logró revertir la sentencia mediante la apelación.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Como había anticipado en su reunión con accionistas, el fondo Burford -que financió el litigio contra la Argentina por la expropiación de YPF- presentó este viernes un recurso ante la justicia de EE.UU. para que el plenario de todos los jueces de Cámara de Apelaciones de Nueva York acepte revisar el fallo favorable al país que dictó la sala integrada por tres de sus miembros.

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    Sebastián Soler, que fue subrocurador del Tesoro, explicó que este recurso (llamado “en banc rehearing”) se habilita muy pocas veces y solo si quien lo pide convence a la Cámara de que el fallo de sus colegas contradice una sentencia anterior de la propia Cámara o si el caso involucra una cuestión considerada de “importancia excepcional”.

    Desde la actual Procuración del Tesoro también ven pocas chances de que Burford consiga revertir el fallo mediante la revisión en pleno. “Se trata de un recurso de carácter excepcional, reservado para situaciones extraordinarias y sujeto a requisitos de admisibilidad particularmente estrictos, que no se encuentran presentes en este caso”, dijeron desde el organismo.

    Por su parte, Soler detalló que la defensa argentina no tiene que presentar un escrito de respuesta ante el pedido del fondo, salvo que la Cámara lo pida. Y agregó que la respuesta de la Cámara a esta solicitud se conocerá en algunas semanas.

    “Si la rechaza, Burford tendrá un plazo de 90 días para apelar a la Corte Suprema, la última posibilidad que le quedaría para intentar revertir su derrota en Estados Unidos", detalló el exfuncionario en su cuenta de X.

    Al momento de presentar sus resultados trimestrales ante los accionistas, Burford Capital reconoció: “La probabilidad de obtener más recursos en los tribunales estadounidenses es baja desde un punto de vista estadístico”. Por eso, anticipó que buscará enfocar los esfuerzos en lograr un laudo favorable en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial.

    Además, el fondo que financió el litigio admitió que la sentencia favorable a la Argentina en el caso YPF significó pérdidas por US$2400 millones, que se tradujeron en US$1476 millones netos menos en las utilidades netas antes de impuestos.

    “Continuaremos buscando una recuperación para los demandantes de los activos relacionados con YPF y creemos que estos activos conservan un valor de opción significativo para Burford, pero la importante depreciación posterior al fallo de apelación es el principal factor determinante de los resultados del primer trimestre de 2026″, indicó en la presentación de resultados.

    El reclamo de Burford, camino al Ciadi

    Mientras agota los recursos que le quedan disponibles en la justicia estadounidense, Burford advirió que seguirá reclamando por la vía del arbitraje internacional, en virtud de los tratados de inversión bilateral que la Argentina tiene con España (en lo que respecta a Petersen) y con Estados Unidos (en lo relativo a Eton Park).

    “El arbitraje es un proceso que dura varios años (un caso promedio del Ciadi dura 4,4 años), pero es totalmente capaz de alcanzar el mismo resultado que un tribunal de primera instancia estadounidense”, argumentó Burford en relación con la sentencia original que obligaba a la Argentina a pagar US$16.000 millones.

    A la vez, detalló que 86% de las 51 demandas arbitrales entre inversionistas y estados presentadas contra la Argentina se han resuelto a favor de los inversores.

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