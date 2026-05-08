Orrego le confirmó a CUYO MINERO que pronto enviará la Ley de Proveedores a Diputados: "Queremos que se trate lo antes posible"

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El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego , confirmó en una entrevista exclusiva con CUYO MINERO , el suplemento especializado de DIARIO DE CUYO y LOS ANDES , que el Ejecutivo provincial enviará pronto a la Cámara de Diputados el esperado proyecto de Ley de Proveedores Mineros , una iniciativa considerada clave para ordenar y potenciar la participación de empresas sanjuaninas en la cadena de valor de la minería.

“Sí, el proyecto se va a enviar a la Cámara de Diputados para su debate. Queremos que se trate lo antes posible . Esta ley no tiene que ver con condicionarle nada a nadie; tiene que ver con tener una mirada clara sobre lo que queremos llevar adelante y, sobre todo, con cuidar a los proveedores locales, especialmente a los de los departamentos donde se hace minería”, afirmó Orrego.

La definición del mandatario llega luego de meses de trabajo técnico y político entre el Ministerio de Minería, el Ministerio de Producción y distintos actores vinculados a la actividad minera y al entramado productivo local, además del rol clave de Asesoría Letrada del Gobierno.

Según publicó previamente DIARIO DE CUYO , el proyecto oficial se denomina Ley de Desarrollo Local Minero y apunta a generar un esquema que fortalezca el empleo provincial , incentive la contratación de proveedores sanjuaninos y promueva un mayor derrame económico en las comunidades vinculadas a los grandes proyectos extractivos.

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Uno de los ejes centrales de la iniciativa será la creación del Registro de Proveedores Mineros de San Juan (Repromin.), una base de datos oficial y pública que concentrará información sobre las empresas locales habilitadas para ofrecer bienes, obras y servicios a la industria minera.

De acuerdo con los borradores técnicos revelados por DIARIO DE CUYO, para formar parte de ese registro las firmas deberán acreditar arraigo provincial, domicilio legal y fiscal en San Juan, estructura operativa local y un porcentaje elevado de trabajadores sanjuaninos.

El proyecto también contempla que las compañías mineras presenten planes de desarrollo local con objetivos progresivos de contratación y crecimiento de proveedores provinciales, aunque sin establecer cupos rígidos obligatorios. Desde el Gobierno provincial remarcaron en distintas oportunidades que el espíritu de la norma no es “cerrar” la provincia ni generar trabas para la inversión, sino generar reglas claras y previsibilidad.

Balance de la Expo San Juan Minera

Consultado de forma exclusiva por CUYO MINERO, Orrego también hizo un balance altamente positivo de la reciente feria minera realizada en San Juan, destacando tanto la presencia institucional como el interés inversor que despertó la provincia.

“Fue un esfuerzo enorme. Tuvimos la oportunidad de contar con cinco ministros nacionales, gobernadores de la mesa del litio, de la mesa del cobre, y también gobernadores de provincias que no tienen minería metalífera pero que saben que esta industria tracciona a otros sectores, como la metalmecánica. Recibimos al gobernador de Córdoba, al de Santa Fe”, señaló.

El gobernador también puso el foco en la magnitud internacional que tuvo el evento y en las señales que, según consideró, envía San Juan hacia el mercado global.

“Y después, la señal que da que lleguen 450 empresas de distintos lugares del mundo es muy significativa. Además, recibimos casi 30 delegaciones de distintos países y, hace pocas semanas, una misión de casi 15 o 16 embajadores de Europa encabezada por el representante de la Unión Europea. No es poca cosa”, concluyó.