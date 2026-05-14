Obras Sanitarias no tendrá atención en sus oficinas por el Día del Sanitarista

La empresa estatal anunció que este viernes 15 de mayo no habrá atención al público en sus oficinas comerciales, aunque se garantizarán guardias y servicios esenciales.

Obras Sanitarias no tendrá atención al público este viernes 15 de mayo.

Obras Sanitarias Sociedad del Estado informó que este viernes 15 de mayo las oficinas comerciales permanecerán cerradas debido a la conmemoración del Día del Sanitarista. La medida alcanza la atención presencial al público en todas sus dependencias.

A través de un comunicado oficial, la empresa destacó que, pese al cierre administrativo, “se mantendrán las guardias y urgencias a fin de garantizar la prestación de los servicios”.

Además, recordaron que los usuarios podrán realizar reclamos mediante WhatsApp al 264-506 4444 —solo mensajes de texto— y a través de la línea telefónica gratuita 0800-222-6773.