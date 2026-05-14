    • 14 de mayo de 2026 - 12:41

    El municipio de San Martín sale a repartir semillas por el departamento para impulsar las huertas familiares

    El municipio de San Martín llevará a cabo tres dìas de entrega de semillas gratuitas en diferentes lugares estratégicos.

    El municipio de San Martín sale a recorrer el departamento para entregar gratis semillas de temporada a los vecinos.

    El municipio de San Martín sale a recorrer el departamento para entregar gratis semillas de temporada a los vecinos.

    Foto:

    (Redes sociales)
    Por Fabiana Juarez

    El municipio de San Martín, a través de su Coordinación de Producción, reafirma su compromiso con el desarrollo local mediante una nueva etapa del programa de entrega de semillas de temporada. La iniciativa, que recorre diversos puntos del departamento y que es gratuita, busca transformar los patios y jardines de los vecinos en huertas familiares.

    Leé además

    sergio miodowsky inauguro la remodelacion de la union vecinal rodriguez pinto en rivadavia

    Sergio Miodowsky inauguró la remodelación de la Unión Vecinal Rodríguez Pinto en Rivadavia

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Bolillas.-

    Salió el pozo de la Quiniela Max y un pocitano ganó $20 millones

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Producir en casa: corazón del proyecto en San Martín

    Más allá del aporte material, el programa persigue un objetivo social y sustentable: brindar las herramientas necesarias para que las familias sanmartinianas puedan fortalecer sus huertas familiares. De esta manera, se fomenta no sólo el consumo de alimentos sanos y libres de agroquímicos, sino también la cultura del trabajo y la autogestión alimentaria.

    "Buscamos acercar la propuesta a cada rincón de la comunidad, facilitando el acceso a quienes desean emprender el camino de la producción sustentable", destacaron desde el municipio.

    semillas2
    Adem&aacute;s de semillas, el municipio de San Mart&iacute;n tambi&eacute;n entrega plantines gratis a los vecinos para que inicien una huerta familiar.

    Además de semillas, el municipio de San Martín también entrega plantines gratis a los vecinos para que inicien una huerta familiar.

    Cronograma de entregas

    Para garantizar que todos los sectores del departamento tengan acceso, se ha diseñado un calendario itinerante que se desarrollará durante la próxima semana:

    • Lunes 18 de mayo: de 13,30 a 15, en el Camping Municipal.
    • Miércoles 20 de mayo: de 8 a 9,30, en la Oficina de Producción, del municipio. De 10 a 11,30, en la Unión Vecinal Bartolomé Mitre. De 12 a 13,30, en el CIC Dos Acequias.
    • Jueves 21 de mayo: de 8 a 9,30, en el Estadio Marta Orellano. De 10 a 11,30, en salón Capilla de Andacollo, en Boca de Tigre. De 12 a 13,30, en Capilla San Isidro Labrador.

    Un llamado a la participación

    Desde la comuna invitan a todos los vecinos y vecinas a sumarse a esta iniciativa. La entrega de semillas es una oportunidad clave para quienes buscan abaratar costos en la canasta familiar y mejorar la calidad nutricional de sus mesas a través de la producción propia.

    Se recomienda a los interesados asistir puntualmente a los lugares indicados para recibir su kit de temporada y asesoramiento sobre la siembra.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    relevamiento emprendedor: con 1.117 proyectos registrados, se busca ampliar el mapeo de emprendimientos sanjuaninos

    Relevamiento Emprendedor: con 1.117 proyectos registrados, se busca ampliar el mapeo de emprendimientos sanjuaninos

    Por Celeste Roco Navea
    A los cursos presenciales sobre manipulación de alimentos, ahora Salud sumó los virtuales y con una gran demanda.

    Salud: más de 5.000 sanjuaninos se inscribieron en el curso virtual y gratuito de manipulación de alimentos

    Por Fabiana Juarez
    Quini 6.

    Un sanjuanino ganó más de $2 millones en el Quini 6

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Avisos fúnebres.

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    Por Redacción Diario de Cuyo