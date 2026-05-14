El municipio de San Martín sale a repartir semillas por el departamento para impulsar las huertas familiares

El municipio de San Martín , a través de su Coordinación de Producción , reafirma su compromiso con el desarrollo local mediante una nueva etapa del programa de entrega de semillas de temporada. La iniciativa, que recorre diversos puntos del departamento y que es gratuita, busca transformar los patios y jardines de los vecinos en huertas familiares.

Más allá del aporte material, el programa persigue un objetivo social y sustentable: brindar las herramientas necesarias para que las familias sanmartinianas puedan fortalecer sus huertas familiares . De esta manera, se fomenta no sólo el consumo de alimentos sanos y libres de agroquímicos, sino también l a cultura del trabajo y la autogestión alimentaria.

"Buscamos acercar la propuesta a cada rincón de la comunidad, facilitando el acceso a quienes desean emprender el camino de la producción sustentable", destacaron desde el municipio.

Además de semillas, el municipio de San Martín también entrega plantines gratis a los vecinos para que inicien una huerta familiar.

Para garantizar que todos los sectores del departamento tengan acceso, se ha diseñado un calendario itinerante que se desarrollará durante la próxima semana:

Lunes 18 de mayo: de 13,30 a 15, en el Camping Municipal.

de 13,30 a 15, en el Camping Municipal. Miércoles 20 de mayo: de 8 a 9,30, en la Oficina de Producción, del municipio. De 10 a 11,30, en la U nión Vecinal Bartolomé Mitre . De 12 a 13,30, en el CIC Dos Acequias.

de 8 a 9,30, en la del municipio. De 10 a 11,30, en la U . De 12 a 13,30, en el Jueves 21 de mayo: de 8 a 9,30, en el Estadio Marta Orellano. De 10 a 11,30, en salón Capilla de Andacollo, en Boca de Tigre. De 12 a 13,30, en Capilla San Isidro Labrador.

Un llamado a la participación

Desde la comuna invitan a todos los vecinos y vecinas a sumarse a esta iniciativa. La entrega de semillas es una oportunidad clave para quienes buscan abaratar costos en la canasta familiar y mejorar la calidad nutricional de sus mesas a través de la producción propia.

Se recomienda a los interesados asistir puntualmente a los lugares indicados para recibir su kit de temporada y asesoramiento sobre la siembra.