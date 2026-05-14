    • 14 de mayo de 2026 - 09:34

    Salud: más de 5.000 sanjuaninos se inscribieron en el curso virtual y gratuito de manipulación de alimentos

    Ante la alta demanda, el Ministerio de Salud duplicó los turnos de examen final para agilizar la entrega de carnets habilitantes.

    A los cursos presenciales sobre manipulación de alimentos, ahora Salud sumó los virtuales y con una gran demanda.

    A los cursos presenciales sobre manipulación de alimentos, ahora Salud sumó los virtuales y con una gran demanda.

    Foto:

    (Prensa Salud)
    Por Fabiana Juarez

    La División Alimentos del Ministerio de Salud de la provincia confirmó que el lanzamiento del curso virtual de manipulación de alimentos, iniciado el pasado mes de abril, superó todas las expectativas previstas. Con un registro de 5.347 sanjuaninos inscriptos, la iniciativa busca profesionalizar el sector gastronómico y comercial de San Juan.

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    La licenciada Salomé Rodríguez, jefa de la División Alimentos, destacó que este fenómeno responde a un cambio en la cultura del consumo y a un control estatal más riguroso. "El curso tiene gran demanda porque, al realizarse más inspecciones, la gente necesita habilitarse para trabajar. Además, el consumidor está cada vez más exigente y le pide al comerciante que cumpla con las normas sanitarias, formando una cadena virtuosa", señaló la funcionaria.

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    Los cursos presenciales de manipulaci&oacute;n de alimentos forman parte de la agenda de Salud.

    Los cursos presenciales de manipulación de alimentos forman parte de la agenda de Salud.

    El curso de Salud en dos etapas

    El proceso de formación se divide en dos instancias clave para garantizar el aprendizaje y la seguridad de los datos:

    • Etapa Asincrónica: los aspirantes acceden a la plataforma para estudiar manuales y contenidos audiovisuales a su propio ritmo. Al finalizar, deben rendir un examen integrador. Hasta la fecha, 900 personas ya han aprobado esta fase satisfactoriamente.
    • Etapa Sincrónica: una instancia de evaluación vía Zoom donde se acredita la identidad del cursante y se valida el conocimiento de manera directa.

    Refuerzo en las evaluaciones

    Debido al "verdadero éxito" de la convocatoria, las autoridades decidieron modificar el esquema de exámenes finales. Originalmente, se realizaban evaluaciones los viernes para 50 personas.

    "Ante la gran demanda, vamos a armar dos reuniones de Zoom para ampliar al doble la cantidad de personas que pueden rendir por viernes; es decir, 100 personas por jornada", explicó Rodríguez. El objetivo es dar respuesta rápida a los 900 alumnos que ya esperan su turno para la evaluación final.

    Carnet digital y validez

    Una vez superadas ambas etapas, los nuevos manipuladores de alimentos no deben realizar trámites presenciales extensos. El carnet habilitante se envía directamente por correo electrónico en un plazo de 3 a 4 días tras haber rendido el examen final.

    Esta modernización del sistema no sólo facilita el cumplimiento de la normativa vigente, sino que asegura que más de 5.000 trabajadores locales cuenten con las herramientas necesarias para garantizar la salud alimentaria de la población sanjuanina.

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