Alarma en una escuela de Caucete: intervinieron en la EPET Nº 1 tras confirmarse 7 casos de varicela

La comunidad educativa de la EPET Nº 1 de Caucete se vio movilizada en los últimos días tras la detección de un brote de varicela que afectó a siete estudiantes . Ante la aparición de esta enfermedad eruptiva y altamente contagiosa, las autoridades sanitarias de la provincia debieron intervenir de manera inmediata para frenar la propagación del virus.

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Gustavo Narváez , jefe de Enfermería de la Zona Sanitaria II Este , explicó que la intervención se originó el pasado 5 de mayo , luego de que el director del establecimiento realizara una consulta formal al detectarse los primeros diagnósticos. De inmediato, se dio participación a la División de Epidemiología del Ministerio de Salud.

El viernes 8 de mayo , un equipo de enfermería del área programática de Caucete desplegó un operativo integral en los turnos mañana y tarde. La jornada no sólo se limitó a la atención de los casos, sino que se centró en la educación y la prevención masiva.

"Se realizaron charlas informativas sobre la patología y se instruyó a la comunidad escolar sobre técnicas de lavado de manos (seco y húmedo). Además, se procedió a la revisión exhaustiva de los carnets de vacunación", detalló Narváez.

Como resultado de este control, se aplicaron las dosis faltantes a quienes no tenían el esquema completo. En total, 45 personas fueron vacunadas (28 en el turno mañana y 17 en el tarde). Según las estadísticas oficiales del operativo, se aplicaron mayoritariamente dosis de la vacuna antigripal (37), mientras que de varicela se administró una dosis de refuerzo.

Estricto protocolo de aislamiento

Para dar cumplimiento a la normativa sanitaria, se notificó que los alumnos diagnosticados deben cumplir con un aislamiento preventivo de 21 días en sus domicilios, contados a partir de la aparición de los primeros síntomas.

Asimismo, las autoridades destacaron que, para realizar las aplicaciones de vacunas en menores, se solicitó la autorización previa por escrito a los padres. Tras la intervención del equipo de Salud, no se han reportado nuevos casos de varicela, por lo que la situación se encuentra actualmente controlada.