Picadas ilegales y ruidos molestos: secuestraron 18 motos en un operativo en Caucete

En un operativo por la realización ilegal de picadas en el departamento Caucete, personal de la Comisaría 9ª llevó adelante una serie de allanamientos en distintos sectores y logró el secuestro de 18 motocicletas vinculadas a picadas ilegales , maniobras peligrosas y ruidos molestos en la vía pública.

Realizaban disturbios en Capital y los detuvieron: uno de ellos tenía droga y tres pedidos de captura

Los procedimientos fueron realizados bajo directivas del Juzgado de Paz del departamento 25 de Mayo, luego de tareas investigativas relacionadas con alteraciones al orden público protagonizadas por motociclistas que circulaban con caños de escape antirreglamentarios.

Los allanamientos se concretaron en diferentes domicilios y zonas del departamento, entre ellas Villa Yanello, Calle 2 y 23, Calle 24 entre Calle 2 y 3, Calle 3 pasando Calle 25 y Villa El Tango.

Como resultado de los operativos, la Policía secuestró 18 motocicletas, dos cuadros, dos bicicletas rodado 29 y un motor de ciclomotor. Según indicaron fuentes policiales, varios de los rodados presentaban modificaciones en sus partes y escapes fuera de norma.

Actualmente, todos los vehículos y elementos secuestrados están siendo sometidos a peritajes e inspecciones por parte del personal de la Planta Verificadora, con el objetivo de determinar su correcta identificación y procedencia.

Desde la Comisaría 9ª solicitaron además a la comunidad que aquellas personas que hayan sido víctimas del robo de algún rodado se acerquen a la dependencia policial para realizar el reconocimiento de los efectos secuestrados.