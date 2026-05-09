Santa Lucía: murió la mujer denunciada por maltrato animal en la "Casa del horror"

Una mujer de 72 años fue encontrada sin vida este viernes 8 de mayo en una vivienda de Santa Lucía. Se trata de María del Carmen Mir, quien había tomado notoriedad pública en 2023 luego de un operativo policial por maltrato animal en la denominada “Casa del horror”.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 18 en un domicilio ubicado sobre calle 26 de Septiembre, en el barrio Centro de Empleados de Comercio. Según informaron fuentes oficiales, una sobrina llegó hasta la vivienda después de que vecinos le advirtieran que hacía varios días no veían a la mujer y percibían fuertes olores provenientes del lugar.

Al ingresar a la propiedad, la familiar encontró a la anciana fallecida y dio aviso inmediato a la Policía. Minutos después arribaron efectivos de la Policía Comunal y personal de la Comisaría 5ª, quienes constataron la situación.

De acuerdo con las primeras pericias, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y la mujer llevaría cerca de una semana fallecida dentro de la vivienda. La investigación quedó en manos del fiscal Francisco Pizarro, titular de la UFI de Delitos Especiales.

En la casa de la mujer encontraron acumulación de carne podrida y otros elementos.

En el lugar también trabajó personal de Criminalística junto a un médico legista, quienes realizaron las inspecciones correspondientes. Fuentes judiciales indicaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia y que, en principio, todo apuntaría a una muerte por causas naturales.

El nombre de María del Carmen Mir se había vuelto conocido en febrero de 2023, cuando un allanamiento policial en su domicilio derivó en el rescate de 11 animales —entre perros y gatos— que permanecían encerrados, en malas condiciones de higiene y con signos de abandono.

En aquel momento, el caso generó una fuerte repercusión en toda la provincia debido a las denuncias de vecinos por malos olores y presunto maltrato animal. También circularon versiones sobre supuestos rituales esotéricos dentro de la vivienda, aunque posteriormente las autoridades descartaron la existencia de restos animales en el lugar.

Tras el operativo, los animales quedaron bajo resguardo de organizaciones proteccionistas. Desde entonces, la vivienda continuó siendo identificada por los vecinos como la llamada “Casa del horror”.