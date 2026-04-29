    • 29 de abril de 2026 - 19:56

    [GALERÍA] Día del Animal: las mejores fotos del desfile de mascotas en Santa Lucía

    En la plaza principal de Santa Lucía, más de 300 mascotas participaron del desfile por el Día del Animal.

    Las mascotas se lucieron en el desfile por el Día del Animal.

    Las mascotas se lucieron en el desfile por el Día del Animal.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El desfile de mascotas fue el evento que realizó en la tarde de este miércoles la Municipalidad de Santa Lucía en la plaza principal del departamento con diferentes propuestas para celebrar el Día del Animal.

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    Unas 300 mascotas participaron del desfile que organizó el municipio de Santa Lucía para celebrar el Día del Animal.

    Día del Animal con lleno total en Santa Lucía: 300 mascotas participaron del desfile en la plaza
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