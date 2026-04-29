[GALERÍA] Día del Animal: las mejores fotos del desfile de mascotas en Santa Lucía

El desfile de mascotas fue el evento que realizó en la tarde de este miércoles la Municipalidad de Santa Lucía en la plaza principal del departamento con diferentes propuestas para celebrar el Día del Animal.
En la plaza principal de Santa Lucía, más de 300 mascotas participaron del desfile por el Día del Animal.
El desfile de mascotas fue el evento que realizó en la tarde de este miércoles la Municipalidad de Santa Lucía en la plaza principal del departamento con diferentes propuestas para celebrar el Día del Animal.